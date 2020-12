Groupe Sacs Frontenac investit 15 M$ pour doubler sa production

L’entreprise familiale Groupe Sacs Frontenac, qui se spécialise dans la fabrication et l’impression de sacs en papier de toutes sortes, investit 15 M$ pour la mise en place de sa troisième usine de production à Trois-Rivières. Située sur le boulevard Parent, celle-ci permettra la création de plus de 50 emplois.

«On a commencé à s’installer en juin dans l’ancienne usine de meubles Dinec, indique Martin Lefebvre, copropriétaire de l’entreprise. On va installer de nouvelles machines et centraliser la production. On aura de l’équipement à la fine pointe de la technologie. On parle d’automation pour être en mesure d’augmenter notre volume de production. On vise le double du volume actuel.»

Sans dévoiler de nombre précis, M. Lefebvre mentionne que son entreprise produit «quelques millions de sacs toutes les 24 heures». L’abolition progressive des sacs en plastique, commencée il y a environ cinq ans en Amérique du Nord, joue en faveur de l’entreprise trifluvienne. La demande ne cesse de croître chez Groupe Sacs Frontenac et tout porte à croire que le carnet de commandes sera encore bien rempli l’an prochain puisque le gouvernement fédéral compte interdire les sacs en plastique à usage unique dès 2021.

«Nos deux autres usines vont continuer de produire, mais tous les envois à nos clients vont se faire à partir de l’usine du boulevard Parent, soutient M. Lefebvre. On vend à des distributeurs qui, eux, font affaire avec des épiceries, des pharmacies, des restaurants, des boutiques, etc. Nos produits sont vendus au Canada, aux États-Unis et en Europe. On commence aussi à développer des liens d’affaires avec l’Afrique.»

Québec investit 10 M$

L’entreprise manufacturière a reçu récemment une somme de 10,62 millions de dollars du gouvernement du Québec pour l’aménagement de sa troisième usine. De ce montant, 5,34 millions de dollars proviennent des fonds propres d’Investissement Québec et 5,28 millions de dollars sont issus du Fonds du développement économique, géré par Investissement Québec pour le gouvernement du Québec.

Œuvrant dans le domaine depuis plus de 35 ans, Groupe Sacs Frontenac fabrique des sacs à base de papier 100% recyclé. La gamme complète comprend des produits recyclables, compostables et biodégrables.

L’entreprise emploie présentement 80 personnes, mais est à la recherche de plusieurs autres employés. Pour consulter la liste des postes disponibles : frontenacgroupe.com