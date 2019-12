Groupe Capitales Médias : le tribunal accepte le plan de relance

Le juge Daniel Dumais de la Cour supérieure du Québec a entériné le plan d’arrangement avec les créanciers dans le dossier de la relance des six quotidiens du Groupe Capitales Médias, dont fait partie Le Nouvelliste. Cela conduira au rachat des six entités du groupe par les coopératives réunissant les 350 employés des quotidiens concernés.

La Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i) deviendra ainsi le premier grand groupe de presse de nature coopérative au Québec. Cette coopérative de producteurs est elle-même formée de six coopératives de solidarité, à raison d’une par quotidien, soit Le Droit d’Ottawa, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Le Soleil de Québec, La Tribune de Sherbrooke et La Voix de l’Est de Granby.

Le plan d’affaires récemment bonifié repose sur l’accélération de la transition numérique du groupe de presse et la diversification de ses activités, afin d’en assurer la pérennité.

Le financement de 21 millions $ a pu être ficelé grâce à des lettres d’intention conditionnelle de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, Fondaction, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, Desjardins Capital, la Fiducie du Chantier de l’économie sociale et le Réseau d’investissement social du Québec.

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) est l’une des organisations à se réjouir de ce dénouement. « À titre de porte-parole des régions, la FQM se réjouie de savoir que la vitalité et la diversité de l’information régionale seront préservées avec la survie des six quotidiens de GCM », souligne Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, en ajoutant penser également aux retraités qui vivent, eux, une situation difficile.

En effet, les retraités, tout comme les employés actifs des journaux, voient régime de retraite être amputé de 30%. (M.E.B.A.)