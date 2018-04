Grossesse et cannabis : deux étudiantes veulent sensibiliser les futures mères

Crédit photo : Audrey Leblanc

SCIENCES. Étudiantes de secondaire 1 au Collège Marie-de-l’Incarnation, Maïka Ptito-Brisson et Camille Menvielle ont voulu savoir quels sont les impacts de la consommation du cannabis sur le fœtus et le développement de l’enfant. Dans le cadre du concours Expo-sciences, elles ont effectué des recherches sur le phénomène.

Le duo s’est intéressé non seulement aux effets du cannabis, mais aussi à ceux des antidépresseurs et des anxiolytiques. «Avec la légalisation prochaine du cannabis, on voulait savoir quels sont les effets sur le foetus. On a entendu dire que ça n’avait pas d’effet parce que c’est un produit naturel. C’est complètement faux», soutient Maïka.

«Pour le cannabis, les effets néfastes sur le fœtus vont être sensiblement les mêmes que la consommation d’alcool pendant la grossesse, ajoute-t-elle. Ça augmente aussi beaucoup les risques que l’enfant ait des troubles de comportement et de la difficulté à l’école. Pour les antidépresseurs et les anxiolytiques, les effets néfastes sont aussi des troubles de comportement et d’apprentissage, mais c’est moins prononcé qu’avec le cannabis.»

Ces résultats ont été récoltés auprès de femmes canadiennes âgées entre 15 et 44 ans. «On a appris que 30 à 47 % des femmes prennent des médicaments sous ordonnance et que 39 à 56,5 % consomment de la marijuana», indique Camille.

Maïka Ptito-Brisson et Camille Menvielle ont présenté le fruit de leurs recherches lors de la finale québécoise de la Super Expo-sciences, qui s’est tenue à l’Espace Shawinigan du 19 au 22 avril. Elles faisaient partie des 176 participants issus des quatre coins du Québec. Sept projets d’étudiants de Trois-Rivières rayonnaient lors de cet événement.