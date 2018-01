Gros point pour les Draveur de Trois-Rivières

LNAH. Les 3L de Rivière-du-Loup ont bien failli se faire jouer le même tour que la veille par les Draveurs de Trois-Rivières. Ils ont laissé filer une avance de 4 à 0 pour finalement l’emporter 8 à 7, en prolongation.

La tempête de neige a fait mal aux Draveurs qui au final, se sont retrouvés avec une formation de 11 joueurs et deux gardiens. C’est donc dire que deux paires de défenseurs ont frôlé les 30 minutes, et que sept attaquants devaient se débrouiller devant.

Il y avait un peu plus de cinq minutes de jouer en première période et les locaux avaient déjà mis la rondelle à trois reprises derrière Alex Bitaskis, gracieuseté de Marc-André Tourigny, Maxime Villemaire et Raphael Corriveau. Corriveau a ajouté un autre filet plus tard en première avant de voir Yannick Tifu rétrécir l’écart à 4 à 1.

Une avalanche de buts s’est produite lors du deuxième vingt. Étienne Archambault a ramené l’écart à deux buts sur un double avantage numérique.

Par la suite, Yann Poirier et Jean-Philip Chabot pensaient bien avoir assommé leurs adversaires avec deux buts en l’espace d’une minute, redonnant une priorité de 4 buts à Rivière-du-Loup.

Les Draveurs ne s’en laissaient pas imposer et sont revenus une fois de plus dans le match lorsqu’Antoine Houde-Caron et Jonathan Bellemare ont marqué coup sur coup, réduisant l’écart à 6 à 4.

Guillaume Rioux-Legault redonne une priorité de trois buts aux locaux avant que Francis Desrosiers ramène l’espoir chez la troupe d’Alain Côté en inscrivant le cinquième but des siens alors qu’il ne reste que 31 secondes à la période.

Les 3L retraitaient au vestiaire avec une avance de 7 à 5.

Le but de Desrosiers a chassé Guillaume Decelles au profit de Loïc Lacasse.

La motivation de fin de période fut salutaire aux Draveurs. Michael Novosad a porté la marque à 7 à 6 dans la première minute du dernier engagement. Mathieu Guertin a complété la remontée des visiteurs avec son 14e but de la saison dans les derniers instants du match (17:43).

Marc-André Tourigny est cependant venu donner la victoire aux 3L avec son deuxième but de la rencontre à 1:20 de la période de surtemps. Les 3L l’ont donc emporté in extremis par la marque de 8 à 7.

Lacasse s’est mérité la victoire en relève en repoussant 11 des 13 lancers dirigés vers lui. Bitsakis a repoussé 34 lancers, faisant face à un barrage de 42 tirs. Tifu a terminé sa soirée de travail avec 5 points, tandis que Bellemare et Guertin en ont amassé 4 chacun.

Un seul combat a éclaté, soit celui entre Dave Hamel et Tommy Bolduc. Les Draveurs n’avaient pas intérêt à passer trop de temps au cachot dû au nombre de joueurs dans l’alignement. (JC/ Source: Denis Boisvert)