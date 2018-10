Griffé Lunetier: un investissement de 200 000$

Crédit photo : courtoisie

ÉCONOMIE. Le nouveau concept de lunetterie Griffé Lunetier vient de voir le jour à Trois-Rivières, sur la rue Saint-Joseph.

La boutique maintenant ouverte a nécessité un investissement de plus de 200 000$, notamment pour couvrir l’intégration de nouvelles technologies. L’objectif de Griffé Lunetier est de rendre accessibles à tous, et à une fraction du prix, des lunettes de designers réputés

L’inventaire est basé sur des arrivages sélectionnés par l’équipe d’achat de montures qui voyage à travers le monde pour dénicher les grandes marques aux meilleurs prix.

« Avec ce nouveau plan d’affaires, nous allons acquérir une nouvelle part de marché. L’objectif étant toujours de consolider nos forces et notre savoir-faire pour grandir et servir les consommateurs aux meilleurs prix. Nos équipes travaillent fort à distinguer nos concepts d’entreprises», indique Roberto Iazzolino, vice-président et cofondateur de Griffé Lunetier.

En plus d’intégrer de nouvelles technologies pour améliorer l’expérience de magasinage, un mur intelligent permettant l’essai virtuel de montures et un kiosque numérique pour la prise de mesures, Griffé Lunettier offre également les services d’opticiens d’ordonnances pour assurer un service professionnel et sur mesure.