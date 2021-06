Grève les 21 et 22 juin dans le milieu de la santé

Les syndicats représentant le personnel de bureau, les techniciennes, techniciens et professionnel-les de l’administration et le personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers du CIUSSS-MCQ, affilié-s à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), annoncent deux premières journées de grève les 21 et 22 juin.

« Après la crise qu’on vient de traverser, alors que les besoins étaient déjà énormes, nous pensions bien que nous pourrions conclure une entente satisfaisante sans avoir recours à la grève, déplore le président de la FSSS-CSN, Jeff Begley. Nous ne parviendrons jamais à retenir et à attirer le personnel et on n’améliorera pas ce réseau sans s’attaquer, dès maintenant, à l’augmentation des arrêts de travail pour cause d’accident ou de maladie ou au manque de personnel. Il y a urgence d’agir! »

« Il faut régler le plus rapidement possible notre convention collective nationale, car sur le terrain plusieurs travailleurs pensent sérieusement à quitter le réseau, la tâche est trop lourde, et ce, dans tous les titres d’emploi et contrairement ce que l’employeur peut nous dire, il y a plusieurs préposés aux bénéficiaires nouvellement arrivés qui attendent que leur année obligatoire de présence au travail inscrit à leur contrat d’embauche se terminer pour nous quitter », soutient Marie-Josée Hamelin, présidente du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec – CSN.