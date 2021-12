Grève générale illimitée dans les CPE affiliés à la CSN

Après une autre journée de négociations infructueuses, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) confirme que les syndiqué-es de centres de la petite enfance (CPE) affiliés à la CSN entreront en grève générale illimitée le mercredi 1er décembre.

Les CPE de la Mauricie et du Centre-du-Québec dont le personnel est syndiqué à la CSN n’ouvriront donc pas leurs portes mercredi matin et ils demeureront fermés jusqu’à nouvel ordre.

« Depuis l’annonce de la grève la semaine dernière, les négociations ont malheureusement peu progressé, affirme Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN. Le gouvernement a finalement accepté de discuter de plusieurs points qu’il refusait d’aborder auparavant, mais l’écart entre nos positions demeure colossal et l’épineuse question de la rémunération du personnel de soutien est toujours dans une impasse. »

Plusieurs enjeux demeurent en suspens: les augmentations salariales des autres titres d’emploi, le respect des ratios d’enfants par éducatrice, le temps de préparation des dossiers de l’enfant et de la gestion de la cuisine, ainsi que la bonification du régime d’assurance collective.

» Le gouvernement ne semble pas saisir toute l’étendue de la colère des travailleuses, qui ont voté en faveur de la grève générale illimitée à hauteur de 90,3 % ici dans la région, rappelle Suzy Gaillardetz, présidente du Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Coeur du Québec – CSN. Plusieurs d’entre elles nous le disent, c’est la négo de la dernière chance. Si le gouvernement refuse d’améliorer considérablement leurs conditions de travail, il y aura d’autres coupes de services par manque de personnel. »

Le syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Coeur du Québec – CSN représente plus de 800 membres en Mauricie et au Centre-du-Québec.