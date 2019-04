Grands Prix culturels: une année 2018 «fracassante de créativité»

Pour une 26e année, les Grands Prix culturels de Trois-Rivières récompenseront l’excellence et l’effervescence du milieu culturel trifluvien dans la dernière année.

Au total, sept prix disciplinaires seront remis, en plus des Prix Arts-Affaires, Prix Trois-Rivières sans frontière et le Grand Prix de la culture.

«L’année 2018 a été fracassante de créativité! On a vu l’émergence de nouveaux groupes, de gens de la relève. On a aussi vu des festivités d’organismes bien établis présents sur la scène culturelle depuis 20, 30 ou 40 ans. Le milieu est bouillonnant, souligne Nancy Kukovica, directrice générale de Culture Trois-Rivières. On sent un enthousiasme particulier. Peut-être est-ce dû aux infrastructures en place, à la possibilité de réseauter entre artistes et d’être accompagné par des artistes d’expérience. Je pense que la clé réside peut-être dans le maillage pluridisciplinaire. C’est intégré ici.»

Le comité de sélection a reçu une soixantaine de candidatures, un nombre sensiblement constant à celui des dernières années. Cependant, contrairement à l’année dernière, des candidatures ont été reçues pour chaque catégorie.

«Il s’agissait de candidatures de qualité, d’excellentes candidatures. La tâche du jury a été difficile. On remarque aussi que les artistes d’ici rayonnent de plus en plus hors des frontières de Trois-Rivières et de la région», ajoute Mme Kukovica.

Les 26e Grands Prix culturels de Trois-Rivières se tiendront le 28 mai dès 18h sur la scène de la salle J.-Antonio-Thompson. Des bourses de 2000$ seront remises aux lauréats, à l’exception du Prix Arts-Affaires qui sera récompensé d’une œuvre de l’artiste Valérie Guimond.

Prix de littérature Gérald-Godin

Frédérick Durand / Quinze croix pour le lys rouge

Élise Rivard / L’arrivée inopinée de la patate poilue

Louise Lacoursière / Vent du large – Dans l’univers de la Saline

Prix des arts visuels Stelio-Sole

Mylène Gervais / Transpercement d’un territoire perméable

Christiane Simoneau (commissaire) / Pierre Landry – 50 années de création / Hommage à l’Homme et son œuvre, 1939-2018

Normand Boisvert / Normand Boisvert, 50 ans de création

Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson

Théâtre Expresso / La nuit des oliviers

Théâtre des Nouveaux Compagnons / Le pillowman

Orchestre symphonique de Trois-Rivières / Noël au fil des siècles

Prix du patrimoine Benjamin-Sulte

Musée des Ursulines / Projet de réalité virtuelle 1699-2018: L’histoire d’une vie

Service des archives du Séminaire St-Joseph et Musée Pierre-Boucher / Exposition Griffés sous influence

Patrimoine Trois-Rivières / Revue Patrimoine trifluvien, numéro 23 – En route vers la modernité

Prix des arts médiatiques

David Dufresne-Denis et Caroline Roy-Element / Court-métrage documentaire Le rôle du clown

Mathilde Cinq-Mars et Suzie Bergeron / Court-métrage d’animation A Dignified Affair

Simon Laganière / Série web et documentaire Le grand art populaire

Prix de la relève Godro

Laurence B. Lemaire et Renaud De Repentigny / Court-métrage documentaire La bonne chanson

Collectif LORBACH / Projet d’immersion immersive Doroté

Marie-Christine Turcotte / Exposition Toi et moi…seule

Prix de l’initiative Éducation-culture