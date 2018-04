Les grands Montcarmelois honorés

Crédit photo : courtoisie

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL. La municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a maintenant une toute nouvelle vitrine des grands Montcarmelois. Cet espace, situé à l’entrée de la salle paroissiale, honore un citoyen qui s’est distingué.

La vitrine, avec photos et objets à l’appui, souligne le caractère exceptionnel et les accomplissements d’une personnalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. L’exposition est appuyée par une série de reportages vidéo qu’il est possible d’actionner via un clavier numérique et qui font référence aux objets exposés.

La première personne à être en vedette dans la vitrine est l’aventurier Frédéric Dion. L’exposition, d’une durée de deux ans, changera de titulaire en 2020. Il est possible de voir la vitrine des grands Montcarmelois à la salle paroissiale de Notre-Dame-du-Mont-Carmel lors des différentes activités qui s’y tiennent. La salle est située à côté de l’église et de l’école primaire.