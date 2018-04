Les grands honneurs pour Jean-Guy Doucet

Crédit photo : Pjoto archives

BÉNÉVOLAT. Le maire de Saint-Léonard-d’Aston, Jean-Guy Doucet, recevra une Médaille du souverain de la gouverneure générale du Canada, son Excellence la très honorable Julie Payette.

Il est l’une des 42 personnalités qui seront ainsi décorés dans la cadre de la Semaine de l’action bénévole lors d’une cérémonie qui se tiendra à Rideau Hall, le mardi 17 avril prochain.

Jean-Guy Doucet sera décoré pour son rôle de président du conseil d’administration de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec de 2011 à 2017. Il a servi notamment d’ambassadeur et de porte-parole, en plus de s’occuper des finances et des collectes de fonds de l’organisme de bienfaisance. Sous sa gouverne, l’organisme a connu un essor et offert de la nourriture, de l’aide à l’emploi et de la formation à plus de 18 000 personnes.

À son arrivée comme président, Moisson faisait face à de grands défis : les locaux qui ne correspondaient plus aux besoins, la situation financière était difficile.

«À la fin de son mandat, Moisson était installé dans une bâtisse aménagée afin d’assurer un travail sécuritaire et efficace. De plus, nous avions acquis un centre de tri. Grâce aux actions de monsieur Doucet, des administrateurs et de l’équipe, Moisson est parvenu à diversifier ses sources de financement. Nous avons pu développer rapidement l’implantation du Programme de récupération dans les supermarchés afin d’augmenter la quantité de nourriture et la variété des produits distribués aux personnes fragilisées de la Mauricie et du Centre-du-Québec», fait valoir son successeur Jean Pellerin

«Jean-Guy Doucet possède les grandes qualités d’un leader. Il fait preuve d’un grand esprit d’équipe et maximise les forces de chacune et chacun pour le bien de l’organisation. Il a un grand talent pour mobiliser les gens autour de la mission et des valeurs de Transparence, Respect, Équité et Solidarité. Monsieur Doucet avait une bonne compréhension des enjeux et besoins de Moisson et possède une grande aisance pour dresser un juste portrait de la situation tout en luttant contre les préjugés associés à l’aide alimentaire. »

De son côté, Jean-Guy Doucet s’est dit fier d’avoir apporté par sa contribution à une si belle équipe, compétente et visionnaire.

«Je suis fier des 79 organismes membres qui aident les 29 000 personnes, dont 9 600 enfants qui ont recours à l’aide alimentaire chaque mois en Mauricie et au Centre-du-Québec. Je suis fier que mon implication ait permis aux gens de manger en plus de favoriser la mise en action de centaines de personnes en réinsertion sociale afin de leur permettre de développer leurs compétences dans un milieu de travail valorisant et respectueux. Je m’estime honoré d’avoir travaillé avec des gens passionnés, des gens de coeur. Je suis fier d’avoir contribué au travail de Moisson et au développement des gens de chez nous.» (S.L.)