«Grandir Ensemble», nouvelle image de marque chez les Estacades

C’est devant plusieurs jeunes hockeyeurs que les Estacades de la Mauricie ont présenté, cet après-midi, leur nouvelle image de marque «Grandir Ensemble» en direct de l’auditorium. Cette nouvelle image deviendra du même coup le slogan de la structure élite du hockey en Mauricie.

La présentation a été orchestrée de main de maître par Alex Boucher, responsable des communications chez les Estacades, et par Frédéric Lavoie, directeur de la structure élite des Estacades et ancien entraîneur-chef de longue date de la formation Midget AAA.

«On avait du temps pendant la pandémie alors on s’est réuni avec les coachs pour définir qui on était et pour définir c’est quoi les Estacades. On est arrivé avec cette image de «Grandir Ensemble» Après tout, on est le tremplin futur pour nos jeunes et on veut que les portes s’ouvrent à eux, que ce soit celles du hockey junior ou encore des collèges américains», a confié M. Lavoie. «Dans le fond, c’est tout qu’on enseignait déjà à nos joueurs que l’on a mis dans le document et qu’on veut faire connaître à tout le monde.»

«C’est très important pour nous d’éduquer nos joueurs à être des gars d’équipe et de mettre l’emphase sur nos valeurs. Nos joueurs cheminent ici de M-13 Relève au Midget AAA et on veut leur inculquer ce sentiment de famille, entre les intervenants, mais aussi entre les joueurs d’une même équipe et entre les joueurs de nos autres équipes.»

La structure des Estacades compte dix formations, soit cinq dans la structure intégrée, quatre autres dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et une dernière dans la ligue de hockey Midget AAA du Québec.

«C’était vraiment important de trouver un slogan qui allait avec nos valeurs et notre culture, a pour sa part ajouté M. Boucher. On voulait non seulement trouver un concept qui nous représente, mais que tout le monde va pouvoir véhiculer également», conclut-il.

Rappelons que les joueurs de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec, contrairement à ceux de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), n’ont pas pu disputer de rencontres cette année en raison de la COVID-19.