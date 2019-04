Grande Collecte du printemps: Moisson sollicite la générosité de la population

Jusqu’à dimanche, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec tient sa Grande Collecte du printemps. L’objectif: amasser 3500 kg de denrées non périssables et 35 000$.

Pâtes alimentaires, céréales, conserves (soupe, sauce, viande, poisson, fruits et légumes), nourriture pour bébés, produits d’hygiène et produits pour bébés en général ne sont que quelques exemples de denrées non périssables pouvant être donnés pour l’occasion.

Plus de 200 bénévoles sont présents chez les 29 marchands participants en Mauricie et au Centre-du-Québec.

«Les demandes augmentent d’année en année et la collecte nous permet de recueillir des denrées qu’on reçoit plus rarement. De plus, grâce à tous les partenariats développés, chaque 1 $ de don nous permet de distribuer une valeur de 25 $ de nourriture. Chaque don est une aide directe et concrète pour aider à combler un besoin essentiel, se nourrir», rappelle Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson.

Marchés participants à Trois-Rivières