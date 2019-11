Grande Collecte des Fêtes: un objectif de 40 000$

Jusqu’au 24 novembre, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec tient sa Grande Collecte des Fêtes qui vise à amasser 8 000 kg de denrées non périssables et 40 000 $.

Plus de 200 bénévoles seront présents chez les 27 marchands participants.

« Nous avons dévoilé récemment notre plus récent bilan de la faim en Mauricie et au Centre-du-Québec et ce sont 25 500 personnes, dont 8 045 enfants, qui ont besoin de notre aide chaque mois pour combler un besoin essentiel, se nourrir. Nous avons besoin de la population pour nous aider! Tous ensemble, nous faisons la différence pour quelqu’un qui vit une période difficile», souligne Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

Pour chaque 1$ de don, l’organisme arrive à distribuer 18$ de nourriture.

Quelques suggestions de dons de denrées :

pâtes alimentaires, riz

céréales, gruau, beurre d’arachides

conserves : soupe, sauce, viande, poisson, fruits et légumes

nourriture pour bébés

produits d’hygiène

produits pour bébés

