Grand rassemblement des Louis-Franciens

SAINT-LOUIS-DE-FRANCE. C’est le 27 avril qu’aura lieu le troisième rassemblement annuel des Louis-Franciens. Les résidents de Saint-Louis-de-France sont invités à 19h à la salle municipale (100, rue de la Mairie) pour échanger et faire connaissance avec les autres résidents du secteur.

Au cours de la soirée, le plus récent et le plus ancien résident de Saint-Louis-de-France présents recevront des cadeaux de bienvenue.

Le nouvel organisme sans but lucratif qui sera créé cette année sera aussi présenté à tous. Cet organisme nommé «St-Louis, je demande je reçois» sera créé avec et pour toute la population de Saint-Louis-de-France.

Plusieurs prix de présence seront également tirés au hasard. Cette activité est gratuite.

Pour information: 818nat333@gmail.com