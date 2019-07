Grand Prix: des voitures du futur sur la piste

Pour sa 50e édition, le Grand Prix de Trois-Rivières fait de nombreux clins d’œil à son riche passé. Mais cette édition spéciale s’avérait aussi un moment intéressant pour regarder vers l’avenir. C’est ce que fera l’événement en présentant des démonstrations de voitures de l’avenir durant le deuxième week-end de courses, du 9 au 11 août.

«Ça fait 50 ans que le Grand Prix existe et on a beaucoup de choses sur le passé, mais on n’en avait pas vers l’avenir. On n’a pas l’arrogance de prédire les voitures qui seront en piste dans 30 ou 50 ans, mais avec le projet Horizon 2029, ça nous permet de regarder dix ans fans le futur et de donner une fenêtre sur l’avenir», explique Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières.

On pourra voir entre huit et dix véhicules différents, dont des monoplaces, des voitures électriques et peut-être des voitures qui roulent normalement sur terre battue. L’organisation est aussi en pourparlers avec l’Université du Québec à Trois-Rivières pour qu’une voiture à hydrogène puisse participer à la démonstration. Des démarches semblables sont aussi en cours avec la Polytechnique de Montréal pour leur voiture solaire.

Les voitures s’élanceront à tour de rôle sur le circuit du Grand Prix. Les spectateurs pourront les voir en piste une fois chaque jour, soit après les qualifications de Nissan Micra le vendredi, avant la course de Nissan Micra le samedi matin et après la course de Nascar Pinty’s le dimanche.

Les spectateurs seront d’ailleurs invités à voter, à l’aide de leur téléphone intelligent, pour leur voiture préférée. L’exercice permettra notamment au Grand Prix de voir le type de voiture qu’aiment les spectateurs et de prendre le tout en considération pour de futurs développements de l’événement.