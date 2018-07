Grand Prix: des rues fermées dès jeudi

Crédit photo : Photo archives

TRANSPORT. En prévision de la tenue du Grand Prix de Trois-Rivières, certaines rues seront fermées à la circulation automobile dès le 19 juillet.

La rue Papineau, entre le boul. des Forges et la rue De La Terrière sera fermée à la circulation automobile du 19 juillet au 15 août. La circulation locale sera permise via un accès par la rue De La Terrière jusqu’à la rue De Calonne, sauf durant le Grand Prix, soit du 3 au 5 août et du 10 au 12 août.

Sur le boulevard des Forges, la circulation se fera une seule voie dans les deux directions entre le boul. du Carmel et la fin de la double voie devant le Salon de jeux du 26 juillet au 15 août.

La circulation automobile sera également interdite sur le boul. du Carmel, entre le boul. des Forges et la rue De La Terrière, du 26 juillet au 15 août. La circulation locale sera toutefois permise, sauf du 3 au 5 août et du 9 au 12 août. (M.E.B.A.)