Grand Prix de Trois-Rivières: Kevin King l’emporte en Nissan Sentra

Le Trifluvien Kevin King a remporté la première épreuve de la Coupe Nissan Sentra du week-end au Grand Prix de Trois-Rivières.

Il a été menacé à plusieurs reprises en début de course par Gavin Sanders, puis par Alexandre Fortin, mais il a résisté jusqu’à la fin pour monter sur la première marche du podium.

« On avait la vitesse et la constance. On savait qu’on avait une bonne chance pour la victoire. Ce n’est pas toujours facile avec les virages rapides et la grosse chaleur. C’est un circuit où il est assez difficile de dépasser. Je voulais un bon départ, surtout que je savais que Gavin avait été très agressif en qualification », commente-t-il.

« C’est spécial pour moi de gagner ici: je demeure à Trois-Rivières, mes partenaires sont d’ici… Ce sont de bons points pour le championnat », ajoute le vainqueur.

La recrue Alexandre Fortin et Valérie Limoges ont complété le podium en Nissan Sentra.

Les pilotes de Nissan Micra ont également offert une bonne course aux spectateurs du Grand Prix de Trois-Rivières. À quelques minutes de la fin de la course, cinq voitures se disputaient toujours les trois premières places.

Au final, profitant d’une confusion lors du dernier tour, le Trifluvien André Lapointe s’est faufilé devant le louisevillois Sylvain Ouellet pour arracher la victoire. Martin Barrette complète le podium en 3e position.

« J’ai suivi les courses ici pendant des années. Être sur le podium ici, c’est incroyable. C’est ma première victoire à vie! Ça a été une super cours, ma meilleure. Ce sont peut-être seulement de petites Micra, mais ça donne un sacré spectacle! » s’est exclamé Lapointe.

La seconde épreuve de Nissan Sentra/Nissan Micra est prévue dimanche à 14h sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières.