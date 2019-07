Grand Prix: de la planche nautique à la piscine de l’Expo

Une programmation hors-piste étoffée et aux accents vintage accompagnera le programme de courses du Grand Prix de Trois-Rivières durant les deux week-ends de l’événement.

La piscine du Terrain de l’Exposition sera notamment bien animée lors de la deuxième fin de semaine d’activités. On y verra notamment des démonstrations de planche nautique, clin d’œil aux spectacles de ski nautique de Pierre Plouffe et les Aqua Stars dans les années 1970.

Les athlètes provenant de partout au Québec rivaliseront d’habileté sur des planches nautiques tirées par un système de treuil à la fine pointe de la technologie. Des obstacles seront également installés sur leur parcours. Les enfants pourront aussi s’initier à ce sport de planche grâce à l’équipe d’Adrénaline Urbaine.

Cette collaboration avec Adrénaline Urbaine et le Défi Hors piste pourrait paver la voie à un éventuel événement de rallycross hivernal souhaité par le directeur général du Grand Prix depuis quelques années.

Par ailleurs, un immense party rockabilly au bord de la piscine se tiendra le 9 août en soirée, durant la journée portes ouvertes du Grand Prix. Le groupe Manny Jr et ses Cyclones sera en charge de la musique, tandis que l’occasion servira aussi de prétexte pour des retrouvailles de la Filière Player’s. Les ex-membres Alex Tagliani, Jean-François Dumoulin, Marc-Antoine Camirand, Bertrand Godin et Claude Bourbonnais, qui sera aussi du départ des épreuves de Formule Atlantique historique, ont confirmé leur présence.

L’enceinte de la piscine accueillera aussi la Zone Exposition internationale d’autos de Lévis où une vingtaine de camionnettes vintage seront exposées.

«Je fais une fixation sur la piscine de l’Exposition depuis mon arrivée, confie Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Je voulais développer quelque chose pour l’animer pendant le Grand Prix. Je pense qu’on a trouvé une formule aussi festive que bien remplie. On a décidé de mettre le paquet. Le Défi Hors piste donne toujours un excellent spectacle. C’est aussi la première fois qu’on va présenter un spectacle musical à la piscine.»

Grande roue et Bleu Jeans Bleu

Avant les traditionnels feux d’artifice au parc portuaire, qui auront lieu le 10 août en fin de soirée, le groupe Bleu Jeans Bleu présentera un spectacle regroupant notamment ses succès Coton Ouaté et J’ai mangé trop de patates frites.

Au centre-ville, la grande roue sera de retour sur la rue des Forges. On verra aussi les voitures des championnats du monde et des Amériques de rallycross, ainsi que les moto et quads, parader jusqu’au centre-ville le 3 août. Suivront une séance d’autographe avec les pilotes, une démonstration des pilotes de drift et un spectacle du groupe The Schooners.

Le Meet-Up revient aussi sur la rue Papineau avec des bolides modifiés, neufs et exotiques les 3 et 4 août. Harley Davidson sera aussi sur place avec ses nouvelles motos de la gamme Softail pour permettre aux amateurs d’effectuer des essais sur route.

La deuxième parade, celle du 8 août, mettra en vedette les bolides de la Coupe Nissan Micra et les camions des équipes de la série NASCAR Pinty’s. RoadRock assurera la portion musicale de la soirée, alors que le lendemain, Time Krash occupera la scène.