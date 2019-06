Grand défi Pierre Lavoie: l’école Louis-de-France couronnée «École coup de cœur»

Dans le cadre du défi des Cubes énergie du Grand défi Pierre Lavoie, l’école primaire Louis-de-France, du secteur Saint-Louis-de-France a été couronnée «École Coup de cœur» à travers le Québec dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, de sorte que les élèves vivront la belle aventure de la Grande récompense.

Les élèves ont appris la nouvelle en direct, alors que l’annonce était diffusée sur les médias sociaux.

L’école trifluvienne partage ce titre avec l’école Saint-Étienne de Montréal et l’école Saint-Charles-de-Grondines de Deschambault-Grondines. Ces trois écoles ont été choisies au terme d’un processus de sélection visant à souligner l’implication des établissements ayant fait preuve d’un engagement hors du commun en matière d’activité physique.

Ainsi, les 15 et 16 juin, les élèves et leurs accompagnateurs se réuniront au Stade olympique de Montréal où différentes activités seront proposées: spectacle aquatique de haute voltige, la plus grande récréation jamais organisée, visite à La Ronde le dimanche et plus encore. La participation à La Grande récompense (transport, repas, jeux, accès aux manèges, etc.) est entièrement gratuite pour les écoles.

Les autres écoles primaires qui prendront part à la Grande récompense – 17 au total – ont été sélectionnées par tirage au sort, dans chacune des régions administratives du Québec. En Mauricie, l’école des Bâtisseurs, à Shawinigan, a gagné le tirage au sort.