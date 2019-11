Grand défi Pierre Lavoie 2019: Se surpasser pour les écoles

Pour leur première année de participation au Grand défi Pierre Lavoie, l’équipe Énergie Rose s’est investie afin de faire la différence dans les écoles. Le 8 novembre dernier, elle a d’ailleurs remis un chèque de 18 484 $ à l’école les Terrasses de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

Ce don permettra à l’école de se procurer de l’équipement sportif qui incitera davantage les jeunes à bouger. « L’équipe-école et moi sommes sincèrement touchées par l’implication d’Énergie Rose. La somme amassée pour notre école servira à améliorer l’aménagement et les structures de la cour d’école. Leur aide joue un rôle important dans la réussite de ce projet. Les élèves pourront ainsi bénéficier de beaux espaces extérieurs qui contribueront à la valorisation des saines habitudes de vie », mentionne France Beaudry, directrice de l’établissement.

Ambassadeurs des saines habitudes de vie depuis cette année, les cyclistes de l’équipe Énergie Rose ont déjà amassé 48 959 $. De cette somme, 37 959 $ ont été remis à deux écoles primaires dans le but de favoriser un environnement scolaire actif, et 11 000 $ à la Fondation Pierre Lavoie.

En plus de déployer des efforts pour s’entraîner, l’équipe mauricienne Énergie Rose, composée de Lorraine Lesage, Michèle Fournier et Karine Talbot, s’est investie pendant plusieurs mois pour rallier de nombreux donateurs à sa cause.