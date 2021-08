GP3R: Une journée de karting ensoleillée à Saint-Célestin

Le Grand Prix de Trois-Rivières ne pouvait demander mieux ce dimanche alors qu’il chapeautait la 4e manche de Karting du circuit de la Coupe de Montréal. Non seulement il a eu droit à un soleil de plomb, mais une centaine d’amateurs ont occupé les gradins, tandis qu’une centaine de pilotes ont quant à eux foulé la piste.

Plusieurs catégories de pilotes étaient en action, soit Briggs & Stratton Cadet, Rotax DD2, Rotax DD2 Masters, Briggs & Stratton Masters, Rotax MAX Junior / Micro-Mini MAX, Rotax MAX Senior & MAX Masters, Briggs & Stratton et Briggs & Stratton Junior.

La journée s’est conclue avec les voitures de Shifter & Shifter Masters où prenaient place les pilotes de NASCAR Pinty’s de Trois-Rivières, Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin, en plus de Marc-Antoine Camirand, de Saint-Léonard-d’Aston, Andrew Ranger, Alex Tagliani, Maxime Plante et Donovan Lussier.

Jean-François était jumelé à Zéphirin Dupin, tandis que Louis-Philippe était jumelé à Cédéric Cataphard. Les autres pilotes de cette grande finale étaient Zach Lalonde, Vincent Desautels, Felix Ménard-Labrecque, Kevin Ignatowicz et Samuel Laquerre.

C’est Lalonde qui l’a emporté devant Dupin et Desautels. Il s’agit d’une importante victoire pour lui puisque le gagnant de l’épreuve se voyait octroyer un volant dans la catégorie Nissan Sentra le week-end prochain, à Trois-Rivières.

Les activités du Grand Prix reprendront ce vendredi 13 août, à Trois-Rivières.