GP3R: Trois nouvelles intronisations dont celle de Gerry Rochon

Les Amis du Grand Prix de Trois-Rivières ont procédé à trois nouvelles intronisations au Temple de la renommée dans le cadre du 50e Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R). Parmi elles se retrouve celle de Gerry Rochon, la bible humaine du GP3R, lui qui est décédé en juin dernier.

Dédié aux sports, aux statistiques et au Grand Prix de Trois-Rivières, Gerry participait activement aux choix de ces nominations annuelles. M. Rochon a été emporté par un cancer en juin dernier. C’est son amie de longue date, Carol Kane, accompagnée de Claude Bourgeois, qui a reçu la plaque commémorative.

«J’étais ami de Gerry depuis 37 ans et 3 mois. Savez-vous pourquoi 3 mois? Parce que Gerry disait toujours «et trois mois». La dernière année a été difficile et je l’ai accompagné à son chevet. C’est un honneur d’être ici pour lui aujourd’hui», a-t-elle commentée.

Le pilote québécois de renom, Patrick Carpentier, a lui aussi vu son nom immortalisé pour l’ensemble de sa carrière en tant que pilote automobile, notamment au volant de sa voiture bleutée en Formule Atlantique.

«J’ai été honoré quand j’ai reçu l’appel», a-t-il laissé tomber. «J’ai connu de grands succès ici, notamment en 1994 lorsqu’on a connu un fort week-end et on a célébré, laissant tombée toute la pression qu’on avait. On avait tellement de fun à venir ici.»

Léon Méthot est le troisième intronisé pour l’édition 2019, lui qui s’est énormément impliqué dans l’organisation du GP3R au fil des ans.