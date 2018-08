GP3R: Trois nouveaux membres au Temple de la renommée

HONNEURS. Lors de la 49e édition du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), le comité des Amis du Grand Prix (AGP) procédera à la traditionnelle intronisation de trois piliers dans le domaine de la course automobile trifluvienne.

Michel Flageole, pour son bénévolat, Benoit Theetge, pilote ayant cumulé cinq victoires en sol trifluvien, et Jean-Claude Torchia, à l’écriture chez Torchia Communications, seront les heureux élus au Temple de la renommée du GP3R cet été.

Theetge a été attiré par le sport motorisé dès son jeune âge et il a connu du succès en karting à 20 ans. Il a terminé au troisième rang du championnat québécois.

«En 1992, il a fait la transition du karting au sport automobile. Il s’est ensuite retrouvé en Endurosérie, en Motorola Cup et Grand Am Cup. Il était très polyvalent. En 13 participations au Grand Prix de Trois-Rivières, dont ses trois dernières dans la série NASCAR Canadian Tire, il a remporté cinq victoires et il est monté sur le podium à sept reprises», rappelle Gerry Rochon, conseiller, historien et statisticien du GP3R, et membre du conseil d’administration des Amis du Grand Prix.

De son côté, Jean-Claude Torchia est président et chef de la direction de Torchia Communications et Traductions Centrik, une agence indépendante en relations publiques et traductions au Canada. Il a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des relations publiques.

«Depuis plus de 46 ans, cette entreprise a fourni la gamme complète de relations publiques à des clients nationaux et internationaux comme le Championnat du monde de Formule 1, la série américaine CART et d’autres événements du sport motorisé», confie M. Rochon.

«Au GP3R, M. Torchia a été directeur de la commandite de Player’s pendant plus de dix ans et directeur des commandites pendant la période de transition suite à l’interdiction de la publicité par les compagnies de tabac. En 1992, Player’s a pris l’initiative d’inviter Jacques Villeneuve fils à piloter une Formule Atlantique au GP3R, ce qui lui avait servi de tremplin pour sa carrière fulgurante dont tout le monde connaît la suite.»

Le troisième intronisée est nul autre que Michel Flageole. Ce dernier avait participé à sa première compétition automobile en 1965 lors d’un rallye amateur. Deux ans plus tard, il avait fondé le Club Performance Sunoco pour offrir aux amateurs de sport automobile des compétitions à ceux et celles qui ne pouvaient pas se joindre à des clubs de marques.

«De 1978 à 1982, il agissait comme officiel certifié de la F.I.A. comme préposé à la sortie des puits au Grand Prix du Canada dans l’équipe départ/arrivée. Il fut membre du conseil d’administration du Musée Gilles-Villeneuve à Berthierville, ainsi que président de 1990 à 1995», explique M. Rochon.

«En 1995, il avait fondé Flagworld Communication qui, avec son site Web, s’était donné comme mandat de faire la promotion au niveau mondial du Musée Gilles-Villeneuve et des pilotes québécois avec la création, l’hébergement et la mise à jour régulière de leurs sites. De 1995 à 2017, Flagworld et son équipe de chroniqueurs, en plus de 20 photographes, ont assuré cette couverture sur quatre continents.»

Après 23 années de couverture de milliers d’événements dans le domaine du sport motorisé, la direction a pris la décision de cesser ses activités en date du 31 janvier dernier.

Les trois nouveaux membres du Temple de la Renommée du GP3R seront les 66e, 67e et 68e élus au total. La cérémonie aura lieu le dimanche 12 août, dans le virage #1, lors de la pause du midi.