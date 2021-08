GP3R: Raphaël Lessard aura deux volants

Les amateurs de courses seront choyés alors que le pilote Raphaël Lessard, qui vient de remporter les deux premières épreuves de la série NASCAR Pinty’s 2021, sera présent lors de la 51e édition du Grand Prix de Trois Rivières les 13, 14 et 15 août.

Le jeune pilote participera à l’épreuve-reine du week-end sous les couleurs de Pièces d’auto NAPA, ainsi qu’au tout nouveau Défi Urbain Chevrolet grâce à Inotrac, Machinerie CH et New Holland Agriculture.

En NASCAR Pinty’s, Lessard reprendra le volant de la Chevrolet Camaro ZL1 No. 80 du Wight Motorsport qu’il a piloté en relève de multiple champion Donald Theetge pour remporter les deux épreuves d’hier sur l’ovale du Sunset Speedway, à Innisfil, en Ontario. Les victoires de Lessard ont convaincu Theetge, aussi co-propriétaire du groupe de concessionnaires automobiles qui porte son nom, de laisser le volant à Lessard pour la mythique épreuve du GP3R.

« Après avoir appuyé Raphaël (Lessard) pour sa première participation au GP3R, c’était tout naturel de nous associer à lui à nouveau en série NASCAR Pinty’s », explique Alain Primeau, vice-président régional, Québec, de Pièces d’auto NAPA.

« L’appui de nos collègues américains a permis le développement de Chase Elliott jusqu’au championnat de la Coupe NASCAR l’an dernier et il ne fait aucun doute dans notre esprit que Raphaël est taillé dans la même étoffe que Chase. »

Défi Urbain Chevrolet: Plus de 60 000$ en jeu

Lessard sera également au volant de la Bicknell Chevrolet, aux couleurs de Inotrac, Machinerie CH et New Holland, lors Défi Urbain Chevrolet du 13 août. L’aventure en circuit urbain du jeune pilote au volant de ces voitures de terre battue n’aurait pas été possible sans ces appuis.

« On croit fermement qu’en jumelant le réputé coup de volant de Raphaël en circuit routier avec les mécaniques préparées avec minutie des frères Bernier, on aura de quoi rivaliser avec et battre les plus réputés pilotes de terre battue », confie Michel Robert, directeur général d’Inotrac.

Déjà plus d’une vingtaine de pilotes, dont David Hébert, Yan Bussière et Josiane Plante, ont confirmé leur participation au Défi Urbain Chevrolet où une bourse d’au-delà de 60 000$ sera mise à l’enjeu par les concessionnaires Chevrolet du Québec.