GP3R: les TitansRX ne pourront plus venir

Bien qu’il n’ait lieu qu’au mois d’août, le Grand Prix de Trois-Rivières est l’une des victimes collatérales du COVID-19. C’est que les mesures exceptionnelles prises par les gouvernements européens entraîneront des reports dans des séries, dont la série autrichienne TitansRX qui ne sera plus disponible pour l’événement trifluvien.

« Contrairement à nos collègues organisateurs d’événements sportifs comme la Ligue nationale de hockey ou les Championnats mondiaux de patinage artistique prévus pour Montréal la semaine prochaine, nous bénéficions d’une fenêtre de plus de 20 semaines qui nous permettra de voir comment va évoluer la pandémie, explique Dominic Fugère, directeur général du GP3R. Par contre, la suspension des activités dans de nombreux pays d’Europe causera des changements logistiques qui ne permettront pas aux séries d’avoir le temps nécessaire pour venir au Canada, disputer notre compétition et retourner à temps pour le reste de leur calendrier. Nous préférons donc repousser à 2021 la venue des Titans RX, cette série de rallycross monotype propulsée par un biocarburant novateur, qui devait faire sa première course hors-Europe chez-nous.»

Les séries qui viennent courir à Trois-Rivières en provenance d’Europe ont besoin d’une fenêtre de sept semaines entre deux épreuves européennes pour se faire. Cette année, la pandémie de COVID-19 force le report des courses d’avril et mai plus tard en été, ce qui n’offrira pas le temps nécessaire pour un aller-retour à Trois-Rivières.

Les TitansRX annonceront la refonte de leur calendrier qui tiendra compte de ces nouvelles contraintes la semaine prochaine.

Malgré tout, le Grand Prix de Trois-Rivières prévoit maintenir ses deux week-ends d’activité les 1er et 2 août, ainsi que les 7, 8 et 9 août. D’ailleurs, des pourparlers sont déjà en cours avec des séries basées en Amérique du Nord dont la venue était souhaitée en 2021.

« Nous avions déjà contacté des championnats basés aux États-Unis qui seraient d’excellents ajouts à notre programmation dès 2021, a ajouté M. Fugère. Les développements rapides de la situation pourraient nous permettre d’ajouter ces séries dès les 1er et 2 août 2020. Nous sommes confiants de pouvoir annoncer la venue de ces séries d’ici quelques semaines. »

Les autres séries prévues à l’horaire des deux fins de semaine de l’événement sont maintenues.