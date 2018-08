GP3R: les billets du 50e anniversaire sont déjà en vente

GP3R. Il y a moins d’une semaine que le rideau est tombé sur l’édition record du Grand Prix de Trois-Rivières et déjà, les billets viennent tout juste d’être mis en vente. La billetterie accepte les réservations par téléphone au 1-866-416-9797, tandis que les réservations en ligne seront disponibles dès la semaine prochaine.

Le prochain Grand Prix aura lieu du 3 au 11 août 2019. Le Championnat du monde FIA de Rallycross (et RX2) et le Championnat de Rallycross des Amériques ARX (et ARX2) sont déjà confirmés pour le week-end du 3 et 4 août, en plus de la série AMA Supermoto et du Championnat national de Rallycross CXE.

En ce qui a trait au rendez-vous de circuit routier, qui aura lieu du 9 au 11 août 2019, la série NASCAR Pinty’s sera bien entendu de retour avec le double vainqueur Alex Tagliani, mais aussi les frères Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin, Marc-Antoine Camirand, Andrew Ranger et Kevin Lacroix.

Le Championnat canadien pour voitures de tourisme (CTCC) et la Formule 1600 Canada ont aussi assuré leur présence. Quelques surprises sont susceptibles de s’ajouter à la programmation… à suivre!

Comme le veut la tradition, les clients qui réservent le plus tôt profitent des meilleures conditions de renouvellement. C’est ainsi que même si le prix des billets de gradins réservés augmentera de 10$ et que celui des billets de loges Privilège et Corporative sera majoré de 30$ pour la 50e édition, les clients qui achèteront leurs places d’ici le 31 décembre 2018 pourront le faire au même prix que pour la 49e édition.

En prime, ils recevront des laissez-passer pour les gradins réservés pour la Magie des Feux GP3R du 10 août prochain. (Notez que le GP3R a réglé les problèmes de contrôle d’accès qui ont empêché les clients d’en profiter pleinement cette année). De plus, à chaque achat d’une paire de billets de gradins réservés ou de loge privilège, vous recevrez un t-shirt aux couleurs de la 50e édition du GP3R.

Devenez équipiers de Tagliani

Si vous achetez vos billets d’ici le 18 septembre, vous serez automatiquement inscrits à un tirage pour gagner un voyage pour deux à l’épreuve de série NASCAR Pinty’s présentée au New Hampshire, soit le Motor Speedway, qui aura lieu les 21 et 22 septembre prochain.

Vous y serez reçus comme équipiers d’Alex Tagliani, vainqueur des deux dernières éditions du GP3R en NASCAR Pinty’s. Vous voyagerez en compagnie de l’équipe du GP3R, vous profiterez d’une nuitée d’hôtel le 21 septembre au Hampton Inn Concord/Bow, en plus de recevoir une allocation de 250$US pour couvrir vos repas. JC (Source: GP3R / Dominic Fugère)