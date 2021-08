GP3R: Jean-François Dumoulin vise le podium en NASCAR

Jean-François Dumoulin et son équipe seront de retour au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), à la fois comme pilote que comme préparateur pour l’équipe Dumoulin Compétition.

Fort de sa troisième place historique lors de la 50e édition du Grand Prix de Trois-Rivières en 2019, Jean-François Dumoulin a la ferme intention de monter à nouveau sur le podium.

« Vous ne vous imaginez pas à quel point j’ai hâte de retrouver la piste, lance Jean-François Dumoulin. Avec nos partenaires présents depuis toutes ces années, famille, amis et fans, Trois-Rivières c’est notre événement le plus important de la saison. Nous avons optimisé la voiture #04 Groupe Bellemare | Trois-Rivières Mitsubishi | Omnifab | Bernier Crépeau Chrysler Fiat afin de la rendre encore plus performante qu’en 2019 et c’est très prometteur. Nous nous présentons au Grand Prix de Trois-Rivières pour nous battre à l’avant. »

Les 10 tours ajoutés à l’épreuve de NASCAR Pinty’s au GP3R auront un impact sur la stratégie et le déroulement de la course. Les officiels imposeront également un arrêt obligatoire (essence & pneus). Les équipes auront la possibilité de changer de pneus en fonction de leur stratégie et de leur position.

Les pilotes devront être plus attentifs à la gestion des freins et pneus afin d’assurer une voiture performante pour les derniers tours de piste.

Jean-François Dumoulin sera d’ailleurs très sollicité ce week-end avec Louis-Philippe Montour qui se joint à l’équipe au volant de la voiture #07 Kamloop.