Le gouvernement lance son plan d’action 2018-2023: «Un Québec pour tous les âges»

ANNONCE. Le gouvernement du Québec a lancé son deuxième plan d’action, établi sur une période de cinq ans, ayant pour but de soutenir le vieillissement actif «Un Québec pour tous les âges». On parle d’investissements de 12,3 milliards de dollars prévus d’ici 2023.

Les investissements ont pour but de favoriser la participation et l’inclusion sociale des aînés, ainsi que leur accès aux environnements sécuritaires et aux soins pouvant leur être nécessaires pendant la vieillesse. Le plan d’action compte pas moins de 85 mesures.

«Nous avons décidé d’y inclure 19 autres partenaires. Notre plan est ambitieux et accompagné d’importants d’investissements», a expliqué Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation. «La Ville de Trois-Rivières est la ville avec le plus de citoyens âgés de 65 et + (au prorata de la population) au Canada, alors c’est pourquoi j’ai choisi de faire l’annonce ici. Le titre de notre plan, «Un Québec pour tous les âges», est évocateur. On veut un Québec pour tout le monde, quel que soit l’âge.»

«La façon de vieillir change. Les aînés repoussent l’âge de la retraite et d’autres font du bénévolat après s’être retirés. Nous sommes dans une société où règne la solidarité intergénérationnelle et notre plan d’action va plus loin que le précédent. On veut offrir des milieux de vie sécuritaires et bienveillants», ajoute-t-elle.

Le gouvernement du Québec mettra l’emphase sur cinq priorités d’intervention d’ici 2023 afin répondre au désir d’autonomie des aînés et à leur volonté de demeurer partie prenante de la société.

Augmenter l’appui au milieu municipal pour soutenir ses efforts d’adaptation au vieillissement de la population

Améliorer le soutien aux organismes locaux et régionaux qui favorisent la participation sociale des aînés et contribuent à l’amélioration de leur qualité de vie

Favoriser les initiatives visant à reconnaître, à accompagner et à soutenir les proches aidants d’aînés

Augmenter le nombre de personnes recevant des services de soutien à domicile et développer les services pour mieux répondre aux besoins des personnes aînées

Créer de nouveaux espaces de réflexion et de concertation entre les acteurs concernés par les défis que pose le vieillissement de la population

Le gouvernement entend, notamment, intensifier les ressources de soutien à domicile à raison de 4,7 milliards de dollars sur cinq ans. Il veut aussi implanter un projet de «trottibus» qui offrira la chance aux aînés d’accompagner des enfants jusqu’à l’école, à la marche. Un autre projet pilote, d’ailleurs à l’essai à la résidence Les Marronniers, de Trois-Rivières, consiste à loger des étudiants tout à fait gratuitement en échange d’heures de bénévolat. Ce projet pourrait ensuite être implanté à Québec, Montréal et Sherbrooke, avant de se multiplier à travers le Québec.

«Vous savez, comme ministre, on présente nos dossiers et on défend nos dossiers. Francine (Charbonneau) est différente! Elle lève la main à chaque fois pour nous rappeler de ne pas oublier les aînés. Elle est de toutes les batailles», a pour sa part témoigné Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie.

«Ensemble, nous avons travaillé, en Mauricie et partout au Québec, à mettre en place les conditions favorables aux personnes aînées pour qu’elles puissent développer leur plein potentiel et participer, selon leurs besoins et leurs préférences, à la vie de leur communauté. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin!»

Le plan d’action tient compte de préoccupations exprimées lors de consultations menées en 2017 auprès de partenaires et d’organismes préoccupés par les conditions de vie des aînés, ainsi qu’auprès de la population.