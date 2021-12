Gladu, le premier joueur des Aigles sous contrat

Les Aigles de Trois-Rivières ont annoncé le retour de Raphaël Gladu pour la saison 2022. À la suite d’une excellente première saison en 2019, le Trifluvien a été dominant avec Équipe Québec l’été dernier avec une moyenne au bâton de .375 et 38 points produits en 176 apparitions au bâton.

Gladu, un produit local âgé de 26 ans et choix de 16e ronde des Mets de New York en 2017, sera de retour pour une deuxième saison avec les Oiseaux. À ses débuts dans le réseau indépendant en 2019, il a maintenu une moyenne au bâton de .302 et a claqué 21 doubles. Il a aussi dominé la colonne des points produits de l’équipe avec 64, et ce, en seulement 69 matchs.

L’été dernier, pour des motifs personnels, il avait pris la décision de ne pas commencer la saison avec Équipe Québec. Toutefois, lorsque la formation a eu l’autorisation de revenir au pays, Gladu a sauté dans l’aventure et a été un élément clef de la formation.

« Le cas de Raphaël (Gladu) était l’une des priorités pour nous cet automne. C’est un privilège de miser sur un joueur local avec autant de talent qui pourra rallier tous les autres joueurs derrière lui vers l’atteinte de nos objectifs. En plus, il incarne à la perfection les valeurs de notre organisation et comprend que son rôle est aussi important sur le terrain que dans la communauté », a témoigné le directeur général, Simon Laliberté.

L’embauche de Gladu est la première en vue de la saison 2022. L’organisation prévoit annoncer la mise sous contrat d’au moins deux autres joueurs d’ici la période des Fêtes.