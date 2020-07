Gladu et Brown avec les Cascades de Shawinigan

L’organisation des Cascades Go Sport de Shawinigan a annoncé l’ajout de deux nouveaux joueurs à son alignement pour la saison 2020. Elle a fait un grand pas par devant en mettant sous contrat le Trifluvien Raphaël Gladu, appartenant aux Aigles de Trois-Rivières, et l’ancien Aigles, Steve Brown.

𝗚𝗹𝗮𝗱𝘂 fut le choix de premier tour de l’équipe à la séance de 2017. Il a notamment évolué au niveau professionnel de 2017 à 2019 dans l’organisation des Mets de New York avant de joindre les rangs des Aigles de Trois-Rivières dans la Ligue de baseball Can-Am l’an dernier. Il a auparavant évolué pour les Aigles Junior de Trois-Rivières au niveau junior pour ensuite joindre les rangs de la Louisiana Tech University. Depuis qu’il a gradué du niveau junior (2016), Gladu revendique une moyenne de .301 (74 doubles, 13 triples et 23 circuits pour 200 points produits), tous niveaux confondus.

Le Trifluvien a rapidement confirmé au directeur général Eraklis Tzavellas qu’il allait joindre l’équipe pour toute la saison suite à l’annonce à l’effet que le projet de championnat canadien n’allait malheureusement pas être réalisé. Ayant suivi avec intérêt le parcours des Cascades lors des dernières séries éliminatoires, celui-ci aura l’opportunité de jouer à nouveau devant ses proches dans une ligue où le calibre devrait être très intéressant cette saison.

«J’ai vraiment hâte de commencer et je suis bien content d’avoir la chance de garder la forme et de jouer avec mes bons amis. Je souhaite participer aux succès de l’équipe et vivre de longues séries comme celles de l’an dernier», a-t-il confié.

L’organisation des Cascades a aussi confirmé la signature de 𝗦𝘁𝗲𝘃𝗲 𝗕𝗿𝗼𝘄𝗻 à titre de joueur autonome pour la saison 2020. Le Colombien d’origine, qui habite aujourd’hui Trois-Rivières, a connu une longue carrière professionnelle (16 ans). Après avoir évolué dans le réseau affilié dans l’organisation des Astros de Houston de 2004 à 2009, il a connu une carrière de 10 saisons dans le réseau professionnel indépendant, notamment dans la Ligue de baseball Can-Am avec les Capitales de Québec (1 saison) et les Aigles de Trois-Rivières (4 saisons) où il a remporté le championnat des séries éliminatoires en 2015 en compagnie de Matthew Rusch. Il a évolué pour les Champions d’Ottawa lors des trois dernières campagnes.

Brown avait paraphé une entente avec les Wild Things de Washington, dans la Ligue Frontier, pour 2020. L’annulation de la saison a fait en sorte de modifier ses plans et les Cascades constituaient une option plus qu’intéressante. En 16 saisons professionnelles, Brown a cumulé une moyenne au bâton de .272 (1159 coups surs dont 197 doubles, 28 triples, 129 circuits pour 654 points produits).