Gilles Lajoie a remporté deux tournois ce week-end

Tennis 3R a mis sur pied la Coupe Senior Tennis 3R, soit un tournoi de tennis destiné aux joueurs de 30 ans et plus où pas moins de 50 athlètes s’y sont rendus.

Les 50 joueurs étaient répartis dans les catégories A, B ou C. Il s’agissait d’un tournoi par équipe (catégorie homme – catégorie femme – catégorie mixte).

Les vainqueurs sont :

Double Mixte A: Francine Lemire et Gilles Lajoie

Double Mixte B: Martine St-Amant et Stéphane Bouffard

Double Mixte C: Gabriel Thibault Mélanie Boisvert

Double Homme A: Gilles Lajoie et Frédéric Chandonnet

Double Homme B: Jean-François Beaudet et André Thibeau

Double Femme A: Sonia Michaud et Hélène Beaudet

Double Femme B: Nathalie Ricard et Annie-Claude Gauthier

(Photos via Facebook Tennis 3R)