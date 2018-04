Gestion du carburant: la Ville applique une recommandation de la VG

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

AFFAIRES MUNICIPALES. La Ville de Trois-Rivières prévoit sécuriser davantage la gestion du carburant à l’aéroport, au Centre de services aux citoyens – secteur Ouest et au quartier général de la police grâce à l’installation de systèmes de surveillance par caméra et de contrôle des accès.

Cela fait suite à une recommandation dans le dernier rapport de la Vérificatrice générale Andrée Cossette. Dans son rapport 2016, elle avait relevée «plusieurs déficiences qui amoindrissent de beaucoup la qualité du contrôle exercé sur la gestion du carburant et qui peuvent prêter à des abus et à des risques de fraude».

La Vérificatrice générale avait alors mandaté des gens qui ont pu, en plein jour, mettre de l’essence dans leurs véhicules et du diesel dans un bidon sans avoir été dérangés.

Par exemple, en septembre 2016, un employé a pu utiliser à six reprises 50 litres de carburant et, 1h30 plus tard, il reprenait 100 litres de carburant. «Cette situation anormale n’a pas fait l’objet d’investigation», soulignait Mme Cossette dans son rapport.

Dorénavant, tous les points où l’on retrouve du carburant seront sécurisés de la même façon, précise France Cinq-Mars, directrice générale de la Ville de Trois-Rivières.

«C’est difficile de savoir s’il y a eu des pertes de carburant, mais si oui, je ne pense pas que c’était majeur. Il faut dire que dès le moment où c’est dénoncé, c’est plus dangereux pour du vol», ajoute-t-elle.