Gerry Rochon lègue plus de 130 000$ à la Fondation de l’UQTR

Celui que l’on surnommait «l’encyclopédie sportive humaine», Gerry Rochon, s’est éteint en juin 2019. Le Trifluvien, qui offrait annuellement un don à la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), a décidé de faire un dernier legs de 137 500$ à la suite de son départ.

Employé du service de l’imprimerie de l’UQTR durant une trentaine d’années, M. Rochon a toujours été impliqué dans la communauté universitaire et dans sa région comme historien-statisticien, fidèle collaborateur du Grand Prix de Trois-Rivières, fidèle impliqué au Temple de la renommée sportive de la Mauricie, ainsi qu’à la Corporation Sport-Hommage Mauricie.

«Je suis arrivé à la Fondation en mars 2014 et en décembre, Gerry (Rochon) venait me porter son don en personne. La Fondation a vu le jour en 1986 et Gerry a fait son premier don en 1988. Son dernier don fut le 11 décembre 2018, alors c’est 30 ans de dons qu’il a faits avec tant de générosité, passion et engagement envers la communauté», a d’abord lancé Daniel Milot, directeur général de la Fondation.

«Il me disait qu’il faisait sa part parce que c’était important et qu’il y croyait. Il était très attaché à son université, se remémore M. Milot. Son don du 11 décembre n’aura finalement pas été son dernier puisqu’on annonce aujourd’hui qu’il a légué plus de 137 000$ à la Fondation à la suite de son départ. On invite les citoyens à donner également. Il ne s’agit pas que les gens donnent beaucoup, mais que beaucoup de gens donnent.»

Bien que M. Rochon n’ait laissé aucune indication particulière sur l’utilisation de son legs, la Fondation a tenu à ce qu’il soit à l’image de l’homme qu’il était.

«On voulait immortaliser Gerry (Rochon) alors on a décidé de créer le Fonds Gerry-Rochon. C’est donc dire que la Fondation de l’UQTR offrira deux bourses de 2000$ chacune à un étudiant-athlète et à une étudiante-athlète de la Mauricie qui en sont à leur première année à l’UQTR», a pour sa part ajouté André Beauchesne, président de la corporation Sport-hommage Mauricie.

Collaboration avec Sport-hommage Mauricie

Les étudiants-athlètes sont invités dès maintenant à déposer leur candidature puisque la période dédiée à cet effet prend fin le 11 décembre. Rappelons que ce n’est pas uniquement réservé aux membres des équipes des Patriotes. Les récipiendaires seront dévoilés lors de la Soirée des coups de cœur Sport-hommage Desjardins, qui se tiendra sous forme virtuelle plus tard en 2021.

«Je connaissais bien Gerry (Rochon) et je peux confirmer qu’il n’oubliait aucune date ni statistique. Désormais, ce sont sa gentillesse et sa générosité que les gens retiendront», a ajouté M. Beauchesne.

«La pratique d‘un sport de haut niveau est un complément extraordinaire à un cheminement académique. Les étudiants-athlètes de l’UQTR sont privilégiés de pouvoir compter sur le Fonds Gerry-Rochon pour les aider à poursuivre la pratique de leur sport», a pour sa part confié Mario Paradis, président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR.

Pour appuyer la cause ou faire une demande de bourse, il suffit de se rendre sur le site www.uqtr.ca/fondation et choisir le Fonds Gerry-Rochon. Rappelons que M. Rochon a aussi été rendu célèbre en 1993 lors de son passage à l’émission «Tous pour un», diffusée à Radio-Canada. Il avait impressionné le Québec en entier avec ses connaissances exceptionnelles sur le hockey.