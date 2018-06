Gerry Boulet chanté par son fils

Crédit photo : Photo courtoisie

MUSIQUE. Le spectacle Gerry – 30 ans de rendez-vous doux sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco le 22 septembre.

Cette année marque le 30e anniversaire de l’album Rendez-vous doux, de Gerry Boulet. Afin de rendre hommage à son père et à ce disque culte, son fils Justin a proposé́ de produire un spectacle unique.

Le spectacle proposera au public une relecture de l’œuvre entière Rendez-vous doux, en plus des grands succès d’Offenbach.

On y retrouvera donc autant “Angela”, “Un beau grand bateau” et “Les yeux du coeur” que “Câline de blues”, “Ayoye” et “Je chante comme un coyote”.

Justin livrera aussi de petites anecdotes au sujet de son père et guidera le public entre les performances de ses invités.

Huit musiciens se retrouveront sur scène pour livrer une soirée remplie d’émotion, nous rappelant le talent colossal de ce géant du rock québécois. Le spectacle s’adressera aux connaisseurs et aux grands fans de Gerry comme à ceux qui le connaissent moins.

Les billets pour le spectacle 30 ans de Rendez-vous doux sont en vente à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson, au téléphone au 819 380-9797 ou en ligne au amphitheatrecogeco.com.