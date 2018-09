Germain et frère quitte le centre-ville

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉCONOMIE. La dernière entreprise de l’industrie lourde du centre-ville quittera bientôt le bâtiment qui l’abritait depuis 1910 pour se relocaliser dans le parc industriel des Hautes-Forges.

Au printemps 2019, Germain et frère, une usine de conception et de fabrication de systèmes de ventilation industriels, déploiera ses opérations face dans un bâtiment appartenant à Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières situé sur le boul. Industriel.

Il faut dire que cela devenait de plus en plus compliqué pour l’entreprise de demeurer dans ses locaux: il est ardu pour les camions de circuler dans ce secteur pour transporter d’immenses pièces et la configuration du bâtiment imposait certaines entraves à la productivité.

Le président de Germain et frère, Léon Méthot, entend profiter de ce déménagement pour prendre le virage 4.0 et acquérir de nouveaux équipements technologiques. En incluant les travaux reliés à l’aménagement des nouvelles installations, les investissements totaux sont évalués à 1,3 million $.

«Nos nouvelles installations seront sur un seul plancher. Elles seront plus actuelles, fonctionnelles et mieux adaptées à nos activités. Nous pourrons enfin travailler avec un pont roulant, ce qui améliorera notre efficacité. Notre chaîne de production sera mieux organisée. Au centre-ville, on était rendu limité physiquement et ce sont des investissements qu’on pouvait difficilement justifier compte tenu de la vétusté du bâtiment. Ce sera une deuxième vie pour notre entreprise», souligne Léon Méthot.

«L’année 2018 représente une grosse cure de rajeunissement au niveau du management et des infrastructures. Nos nouvelles infrastructures vont nous permettre beaucoup de croissance et de produire une gramme de produits que l’on n’offre pas actuellement, comme des pièces de plus grande envergure. Ça nous rendra plus attractif pour la clientèle et la main-d’œuvre. De nouvelles embauches et l’acquisition de nouveaux équipements pour accroître notre productivité font partie du plan», ajoute-t-il.

Pour IDÉ Trois-Rivières, il était primordial de conserver l’entreprise dans la ville. «On était en discussion depuis près de trois ans là-dessus. Une industrie lourde, c’est contraignant sur le plan de l’espace et de l’accessibilité, mais c’était important de la garder à Trois-Rivières. Finalement, elle se déplacera là où elle devrait être», précise Mario De Tilly, directeur général d’IDÉ Trois-Rivières.

Des produits de l’agroalimentaire

Le bâtiment de Germain et frère au centre-ville ne restera pas inoccupé bien longtemps puisque IDÉ Trois-Rivières en a fait l’acquisition afin d’y installer un incubateur pour les petites entreprises œuvrant en transformation alimentaire. Le bâtiment de 33 000 pieds carrés pourrait accueillir une dizaine d’entreprises.

«Il faut avant tout rendre le lieu conforme aux normes du MAPAQ, entre autres en installant des murs antibactériens. On évalue encore plusieurs pistes, mais ce sera un lieu destiné à mettre en valeur les produits du terroir et les produits transformés sur le territoire. C’était difficile d’établir un marché public ici compte tenu de l’espace. Les gens pourront cependant acheter des produits sur place également», explique M. De Tilly.

L’extérieur de l’édifice sera modifié sur le plan architectural, tout en conservant son cachet industriel, afin de s’intégrer de façon harmonieuse à ce qui se fait autour, notamment le nouveau Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi).

Un comité réunissant des acteurs important du centre-ville a été mis en place pour mieux définir la mission de ce nouvel établissement d’IDÉ.