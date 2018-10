Gens de Terre & Saveurs: les gagnants locaux sont…

Crédit photo : courtoisie

AGROALIMENTAIRE. Le Gala Gens de Terre & Saveurs a dévoilé les gagnants locaux des catégories Nouvelle entreprise, Agrotransformateur, Tourisme gourmand et Détaillant agroalimentaire. C’est le 17 avril, lors du Gala, que l’on connaîtra les gagnants régionaux.

Le Gala Gens de Terre & Saveurs est un événement annuel qui a pour objectif de souligner l’excellence des entreprises agricoles et agroalimentaires et les acteurs qui contribuent au dynamisme de ces secteurs d’activités économiques d’importance.

À l’occasion du Gala, on découvrira aussi les gagnants des catégories Agricultrice et Agriculteur d’exception, Jeune entrepreneur de la relève, Famille agricole, Entreprise agroalimentaire ainsi que les employés exemplaires des secteurs des Chenaux, de Maskinongé, de la Haute-Mauricie et de Mékinac.

Cette année, le Gala compte sur la présence de Pasquale Vari en tant que président d’honneur. Chef juge dans l’émission Les Chefs! à Radio-Canada, il est aussi chef enseignant à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), de Montréal, depuis 1995.

Gagnants locaux

CATÉGORIE TOURISME GOURMAND

Épi, buvette de quartier (Des Chenaux)

La Bezotte (Maskinongé)

Café aux Cinq Sœurs (Mékinac)

CATÉGORIE DÉTAILLANT AGROALIMENTAIRE

Mlles Cossette (Des Chenaux)

La Pousse Santé (Maskinongé)

Boulangerie Germain (Mékinac)

CATÉGORIE AGROTRANSFORMATEUR

La Bisonnière (Des Chenaux)

Les Couleurs de la terre (Maskinongé)

Belle à croquer (Mékinac)

Microbrasserie La Pêcheresse (Haute-Mauricie)

CATÉGORIE NOUVELLE ENTREPRISE