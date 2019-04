Geneviève Leclerc: en toute théâtralité!

L’interprète Geneviève Leclerc a fait ses classes en théâtre musical avant de prendre part à plusieurs productions dont Les Misérables et Belles Sœurs: The Musical. Une fois le moment venu de monter sur scène pour défendre uniquement des chansons, il était difficile pour elle de laisser de côté cette théâtralité qui lui est si chère. Elle a donc décidé de l’exploiter à fond et de proposer un spectacle qui sort de la lignée des spectacles «normaux» de musique.

L’ancienne candidate de l’émission La Voix s’est alliée à Joël Legendre, qui signe la mise en scène du spectacle tiré de son plus récent album, Celle que je suis.

«C’est très théâtral, lance Geneviève Leclerc d’entrée de jeu. Le côté théâtral est combiné à un médium pop. C’est différent des spectacles où on a l’habitude d’entendre une série de chansons. Mon spectacle est très coloré, avec des segments plus légers pour revenir en force dans le dramatique. Parfois, un simple accessoire est suffisant pour amener un effet théâtral. C’est une histoire qui se raconte et dans la mise en scène, c’est aussi précis qu’une pièce de théâtre.»

Les spectateurs qui seront au rendez-vous ce vendredi 26 avril au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières découvriront un personnage qui se développe, enrobé dans différentes atmosphères grâce à un éclairage spécialement conçu, cela dans le but d’amener une autre dimension aux chansons.

«Personnellement, quand je vais voir un spectacle, j’aime me faire raconter une histoire. C’est ce que je veux faire. On vient voir mon spectacle comme on irait voir un film. Je me permets de faire un théâtre musical plus pop», soutient-elle.

Sur son album Celle que je suis et dans le spectacle, Geneviève Leclerc défend des chansons aux textes forts telles que Je n’t’aime plus, Avec le temps, Tue-moi et Ma gueule. Elle a aussi fait une place à quatre compositions originales.

Les arrangements sont orchestraux et rappellent la musique de film. Elle s’est d’ailleurs envolée à Prague pour enregistrer ses chansons avec un orchestre de 28 cordes, le même avec lequel elle avait travaillé pour son premier opus.

«En sachant ce qu’ils peuvent faire, je me suis permis de demander des trucs plus précis. Je me suis plus gâtée cette fois-ci et je me suis éclatée! C’est magique! Ils sont si précis. On entend d’ailleurs les 28 cordes en spectacle», raconte la Gatinoise qui rêve de présenter son spectacle accompagné d’un orchestre.

On pourra aussi revoir Geneviève Leclerc en première partie du spectacle de Jean-Pierre Ferland à l’Amphithéâtre Cogeco le 30 août prochain. Pour l’occasion, elle interprétera entre quatre et cinq chansons tirées de son répertoire. Un autre spectacle est aussi à confirmer à Trois-Rivières au cours des prochains mois.

Geneviève Leclerc: Celle que je suis | Théâtre du Cégep de Trois-Rivières | 26 avril, 20h | Billets: 819 380-9797 ou cultur3r.com