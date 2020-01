Genesis présente son premier VUS: le GV80

Il se nomme GV80. Il a été développé en collaboration entre les studios Genesis Design situés en Corée du Sud, aux États-Unis et en Allemagne. Il arrive avec la traction intégrale de série au Canada. Il est livrable avec deux moteurs 2.5 litres ou 3.5 litres turbo.

Luxueux et épuré

L’habitacle épuré offre un effet plus grand que nature grâce à une conception de grilles d’aération minces et élégantes qui traversent l’habitacle. Un écran d’info-divertissement de 14,5 pouces à écran divisé se trouve à l’avant et au centre du tableau de bord. Le nombre de boutons et d’interrupteurs a été intentionnellement réduit au minimum, à la fois pour des raisons esthétiques et pour une facilité d’utilisation. Dans les variantes haut de gamme, des matériaux souples couvrent toutes les surfaces, de l’intérieur des poignées de porte aux genouillères matelassées qui tapissent les côtés inférieurs de la console. L’unité de commande centrale installée sur la console veille au fonctionnement de la transmission à engagement électronique. La reconnaissance de l’écriture manuscrite via le contrôleur intégré Genesis aide les utilisateurs à définir une destination ou à saisir des données sans avoir à utiliser un clavier sur l’écran de navigation. Ils peuvent le faire simplement en utilisant des lettres écrites du bout des doigts sur le système de contrôle de la reconnaissance de l’écriture.

Silence de roulement

Le GV80 présente la première application au monde de la technologie de suppression active du bruit routier (RANC), qui réduit considérablement le bruit de la route pendant la conduite. Une autre technologie inédite est un siège conducteur à mouvement actif qui contient sept cellules d’air : une caractéristique qui réduit la fatigue des longues heures de conduite. La commande de confort à une touche, réglable à partir de la première rangée, permet une relaxation de niveau limousine dans les sièges de la deuxième rangée. Des sièges chauffants et ventilés sont disponibles dans les deux premières rangées.

4 ou 6 cylindres

Un quatre cylindres en ligne de 2,5 litres et un V6 de 3,5 litres. Les spécifications complètes du véhicule seront annoncées lors du lancement. La suspension à commande électronique avec prévisualisation de la route, une autre première Genesis, aide à fournir aux passagers un confort de conduite optimal en reconnaissant à l’avance les informations sur la route à venir via la caméra avant. Vous avez aussi toutes la gamme des aides à la conduite électronique y compris une conduite semi-autonome de Niveau 2. Le GV80 arrivera en concession au 2e trimestre de 2020. Les prix seront annoncés quelques semaines auparavant.

