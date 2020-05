Genesis annonce les prix de son GV 80

Genesis Motors Canada a dévoilé les prix de son tout premier VUS, le GV 80 2021. Offert à partir de 64 500 $, le GV80 est garanti 5 ans ou 100 000 km. Il vient de série au Canada avec la traction intégrale, l’équipement de base comprend un toit ouvrant panoramique, un écran tactile de 14,5 po, un système de recharge sans fil des cellulaires, des sièges avant et arrière chauffants et un hayon électrique.

Deux moteurs turbo.

Deux moteurs à essence sont proposés : un 4 cylindres turbo de 2,5 litres de 300 chevaux et de 311 lb-pi de couple et un moteur V6 turbo de 3,5 litres avec 375 chevaux et un couple de 390 lb-pi. Ces deux moteurs sont jumelés à une boîte automatique à 8 rapports. La suspension à contrôle électronique avec aperçu de la route, une autre première mondiale dans la version GV80 3.5T, procure aux passagers un confort de roulement optimal en décodant à l’avance les informations provenant de la route grâce à la caméra avant. Le contrôle actif des bruits de route (RANC), également une première mondiale offerte dans la version 3.5T Prestige, contribue à réduire les bruits provenant de la route, causés par les vibrations transmises à l’habitacle par la suspension et le châssis du véhicule dans le but d’accroître le plaisir de conduire.

Voici une liste de prix plus complète de toutes les versions offertes

GV80 2.5T Select Traction intégrale A8 64 500 $ GV80 2.5T Advanced Traction intégrale A8 70 000 $ GV80 3.5T Advanced Traction intégrale A8 80 000 $ GV80 3.5T Prestige Traction intégrale A8 85 000 $

Tous les modèles Genesis offrent une panoplie complète d’aides à la conduite électronique comme

Le GV80 offre de série un niveau inégalé de systèmes de sécurité active et passive. Le GV80 est doté de série de 10 coussins gonflables, dont un coussin situé entre les occupants avant afin d’atténuer le choc en cas d’impact latéral. Le GV80 offre les systèmes avancés d’aide à la conduite suivants (ADAS), dont plusieurs premières mondiales le régulateur de vitesse intelligent, l’assistance à la conduite sur autoroute, l’évitement de collision frontale, l’évitement de collision dans les angles morts et l’évitement de collision transversale arrière. Vous avez même un système qui surveille la vigilance du conducteur et avertit le conducteur par un signal sonore et des messages si ce dernier est sur le point de s’endormir.

Les commandes se font en ligne au www.genesis.ca. Il sera possible de commander en ligne son GV80 à compter de l’automne.

L’article Genesis annonce les prix de son GV 80 est apparu en premier sur Benoit Charette.