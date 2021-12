Générosité record envers le Centre de pédiatrie sociale

C’est une somme record de 85 279$ qui a été amassée dans le cadre de la guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières.

On parle de 28 381,30 $ dans les rues le 18 décembre dernier, 11 716 $ dans les commerces le 11 décembre, tandis que la différence provient des dons par la poste et en ligne dès le 8 novembre.

Ce montant permettra de faire une différence significative dans la vie de plus de 300 enfants et leur famille en situation de vulnérabilité à Trois-Rivières et au Cap-de-la-Madeleine.

« On est très content du résultat. On pense que le fait d’avoir diversifié nos façons de contribuer et d’avoir étalé l’événement sur plusieurs semaines explique en grande partie le résultat. Je tiens à remercier la population, les bénévoles, nos partenaires et l’équipe qui se sont mobilisés pour soutenir nos enfants en situation de vulnérabilité », mentionne Alain Lemieux, président du conseil d’administration.

Les dons contribueront à soutenir les enfants et les familles qui bénéficient des services du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, ainsi que de développer de nombreux projets avec la communauté. Plus de 300 dossiers actifs sont suivis annuellement à la clinique du CPSTR à Trois-Rivières et au Cap-de-la-Madeleine.

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières a pour mission de permettre à l’enfant en situation de vulnérabilité de se développer à son plein potentiel, dans le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Au cours de la dernière année, l’organisme a assuré le suivi de 329 dossiers en clinique, a accompagné 172 familles, a effectué 4657 interventions sociales et met en place plusieurs projets qui ont un impact direct sur les enfants en situation de vulnérabilité des communautés qu’il dessert. (M.E.B.A.)