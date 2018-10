Génération Crooners de passage à la salle J.-Antonio Thompson

MUSIQUE. Le spectacle Génération Crooners, mettant en vedette Steeve Matthews (www.steevematthews.ca), sera de passage en sol trifluvien le 27 octobre.

Steeve Matthews, un authentique crooner, tentera de vous faire revivre la glorieuse époque des chanteurs de charme en interprétant les plus grands succès des Paul Anka, Engelbert Humperdinck, Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett, Tom Jones, Bobby Rydell, Elvis Presley, Bobby Darin et Michael Bublé, entre autres.

«Nous avons un très bon spectacle que les gens adorent», confie-t-il. «On vient de faire le Capitole de Québec pour une deuxième année de suite et on termine l’année au Casino du Lac-Leamy les 28 et 29 décembre.»

«Je peux vous dire que les gens qui viennent au spectacle sont éblouis et je n’en mets pas du tout. Je ne suis pas du tout prétentieux, mais ça vient du public. J’ai chanté devant des milliers de personnes un peu partout au Québec et nous avons un très bon spectacle à leur présenter. On veut leur rappeler de bons souvenirs.»

Le principal intéressé sera accompagné de huit musiciens et de trois choristes pour l’occasion. Le tout dans une mise en scène glamour tirée de la plus pure tradition des productions américaines.

Les billets sont disponibles via le https://www.ovation.qc.ca/pesite.asp?CodeSalle=030007&CodeLocal=181027C&CodeSiteClient=00000W&_ga=2.128037903.2099667019.1539285342-672290300.1523647019 (Source: Enspectacle.ca)