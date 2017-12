Gel de taxes pour les citoyens de Trois-RiviÃ¨res

Crédit photo : Photo L'Hebdo Journal - Marie-Eve Alarie

AFFAIRES MUNICIPALES. Les élus de la Ville de Trois-Rivières ont finalement adopté à majorité le budget 2018 qui s’élève à 261,3 millions $.

Ce budget se distingue notamment une baisse moyenne du compte de taxes de l’ordre de 0,04% pour une maison unifamiliale moyenne 178 000$.

La mise en place de la webdiffusion des séances publiques du conseil municipal (50 000$) et la plantation d’arbres (75 000$) ont notamment été ajoutées au budget. Le budget a également connu une diminution de 2 millions $. D’autres modifications ont aussi été apportées dans le Plan triennal d’immobilisation (PTI) 2018-2019-2020, tel qu’adoptées lors d’une précédente séance.

Les conseillers Sabrina Roy, Valérie Renaud-Martin, Michel Cormier, Maryse Bellemare et Ginette Bellemare ont voté contre le budget et le PTI, s’étant également opposé aux modifications au budget apportées lors d’une précédente séance. Le maire Yves Lévesque s’est également prononcé contre les deux documents.

«Un cadeau de Grec»

M. Lévesque considère qu’il s’agit d’un «faux gel de taxes».

«J’ai voté contre parce que c’est comme si on empruntait pour payer l’épicerie. On n’a pas baissé les dépenses de 1,8 million $. On a pris 1,8 million $ qui aurait servi à payer des dépenses courantes et récurrentes pour l’emprunter. Ça se paie quand même, mais sur plusieurs années, mais avec des intérêts. C’est un problème de gestion quand on emprunte pour payer l’épicerie ou payer le chauffage. Ce n’est pas un vrai gel de taxes», plaide-t-il.

«C’est un cadeau de Grec. Ce sont des vases communicants. Dans la vie, je ne suis pas contre un gel de taxes, mais un vrai gel de taxes implique une diminution des dépenses. Je voulais déposer une résolution pour qu’on se concentre pour geler les taxes en 2019. Pour ce faire, il faut baisser les coûts d’opération ou augmenter la tarification. Ils ont refusé», ajoute le maire.

«Ce sont un budget et un PTI qui reflètent nos intentions»

De son côté, le conseiller du district Marie-de-l’Incarnation, Denis Roy, estime que la Ville a les moyens de ce gel de taxes.

«Le maire mentionne que Shawinigan et La Tuque ont eu des hausses considérables de leur compte de taxes. C’est normal. On ne dit pas que Trois-Rivières est mal administrée. On a une fonction publique incroyable et on a une marge de manœuvre, en ce sens qu’on a de la richesse foncière. Si une ville peut se permettre un retour de balancier en faveur de ses citoyens, c’est nous.»

«Dans plein d’organisations, de petites immobilisations comme des ordinateurs sont financées parce qu’il y a une dépréciation et qu’elles sont capables de l’amortir. N’oublions pas que le surplus est estimé à 6,5 millions $, mais que depuis dix ans, le vrai montant est toujours supérieur. De dire qu’il y aura ensuite un problème pour rembourser la dette, c’est faux. Ce sont un budget et un PTI qui reflètent nos intentions. C’est malheureux qu’on ait eu à se rendre là pour se faire entendre et voir des modifications être faites», explique M. Roy.

Produire ce nouveau compte de taxes a nécessité le travail de sept employés pendant trois jours durant le temps des Fêtes.

Dette

La dette à l’ensemble des contribuables est de 246,6 millions $, en baisse de 1 million $ comparativement à 2016.

Par ailleurs, c’est en 2018 que la dette de l’ancienne ville de Saint-Louis-de-France devrait être entièrement éliminée, tout comme ce fut le cas pour Trois-Rivières Ouest en 2017. Le remboursement final de la dette des autres anciennes villes est prévu d’ici 2020.

Plan triennal d’immobilisations

Des travaux estimés à 253,6 millions $ figurent au PTI 2018-2019-2020, en hausse de 1,8 million $ comparativement à la première version du budget. De ce montant, 122,2 millions $ proviennent de subventions et de contributions diverses.

Du côté des grands chantiers pour 2018, on verra le début des travaux du nouveau Colisée (20,5 M$), des travaux sur l’eau potable et les eaux usées (19,4 M$), la mise aux normes du stationnement de l’Autogare (4,1 M$), l’acquisition d’appareils respiratoires pour la Direction de la sécurité incendie et sécurité civile (1,3 M$).

Par ailleurs, la Ville poursuivra ses efforts dans le pavage des rues et investira 10,4 M$ en 2018.

Le nombre de versements à revoir

Le conseil de ville évaluera s’il serait bénéfique d’augmenter le nombre de versements pour le compte de taxes d’ici le mois de mars. Le scénario envisagé serait de faire passer le nombre de versements de deux à trois.