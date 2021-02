GDG Environnement s’installe dans le Technocentre

GDG Environnement vient de s’installer dans de nouvelles installations à la fine pointe de la technologie au Technocentre. Cette étape importante de la croissance de l’entreprise vise à élargie les services de l’entreprise et à permettre la mise en place d’une unité de production d’un outil de lutte écologique contre l’agrile du frêne, présentement à l’étape d’homologation au Canada et aux États-Unis.

Pour le laboratoire d’entomologie et de biologie moléculaire, il s’agit d’un gain important d’espace comparativement aux locaux que l’équipe occupait précédemment.

L’équipe scientifique de GDG Environnement aura accès à plusieurs laboratoires qui comprennent des équipements hautement spécialisés de niveau 2.

L’équipe pourra ainsi répondre à plus de besoins de santé publique et à une clientèle ayant des demandes spécifiques en suivis environnementaux comme la détection de virus transmis par les moustiques, l’identification des tiques et détection de la maladie de Lyme, ainsi que la recherche et le suivi des populations d’insectes émergents dans un contexte de changement climatique.