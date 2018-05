Un gaucher s’ajoute dans l’enclos

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières ont acquis le lanceur Taylor Hyssong en provenance des Explorers de Sioux City, formation de l’Association Américaine, en retour d’un joueur à être nommé plus tard.

Hyssong, une recrue qui lance de la gauche, a été sélectionné en 8e ronde par les Braves d’Atlanta à la séance de sélection de 2016.

L’Américain de 24 ans a maintenu une moyenne de points mérités de 2,28 en 43 manches et 1/3 dans l’organisation des Braves au niveau recrue.

Le gérant TJ Stanton remettra son alignement final jeudi en vue du premier match de la saison prévu vendredi à Ottawa contre les Champions.

Joueurs sous contrat

Lanceurs

LP – Yender Caramo, Vétéran

LP – Kramer Sneed, Vétéran

LP – Ethan Elias, LS-4

LP – Chris Murphy, LS-1

LP – Tyler Garkow, Recrue

R – Shaun Ellis, LS-5

R – Philip Walby, LS-4

R – Angel Rincon, LS-4

R – Pete Perez, LS-2

R – Kevin McNorton, LS-1

R – Owen Boon, Recrue

R – Taylor Hyssong, Recrue

Avant-champ

3e but – Taylor Brennan, LS-5

2e but – Taylor Oldham, LS-4

1e but – Kevin Cornelius, LS-3

AC – Sam Dexter, LS-1

R – Anthony Hermelyn, LS-2

R – Jonathan Gonzalez, Recrue

Joueur d’utilité – David Glaude, Recrue

Voltigeurs

V – Javier Herrera, Vétéran

V – Alberth Martinez, Vétéran

V – Alexi Colon, LS-4

V – Michael Suchy, LS-3

Entraîneurs

G – TJ Stanton

EL – Matthew Rusch

EF – Kole Zimmerman