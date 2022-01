Garderies: le point sur les nouvelles consignes d’isolement

De nouvelles consignes en lien avec la gestion des contacts et des éclosions dans les services de garde éducatifs à l’enfance sont maintenant en vigueur, à la fois pour les enfants ayant été en contact avec une personne positive à la COVID-19 et pour les membres du personnel.

Considérant que les enfants ne sont pas adéquatement vaccinés et que le port du masque n’est pas possible, il a finalement été décidé que l’isolement de 10 jours doit être maintenu pour le moment. Les parents en mesure de garder leurs enfants à la maison sont invités à le faire.

Les membres du personnel doivent s’isoler pour une période de 5 jours après le début des symptômes s’ils ont été en contact avec une personne de leur domicile. S’ils demeurent asymptomatiques ou si les symptômes régressent (et après au moins 24 h sans fièvre), ils peuvent retourner à leurs activités habituelles, en portant un masque et en respectant la distanciation de 2 mètres (dans la mesure du possible, par exemple lors des repas) pour les cinq jours suivants. Cette disposition s’applique aux personnes doublement vaccinées.

Les membres du personnel en contact avec une personne déclarée positive à la COVID-19 doivent surveiller leurs symptômes pour une période de 10 jours. Ils n’ont pas à s’isoler, mais ils doivent porter un masque. Cette disposition s’applique aussi aux personnes doublement vaccinées.

Ces consignes pourraient changer au cours des prochains jours, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.