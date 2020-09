Gala SPORTSQUÉBEC: nos hockeyeurs à l’honneur

Après avoir dû repousser l’événement en raison de la COVID-19, SPORTSQUÉBEC a finalement célébré les exploits des athlètes de la province pour la saison 2019 lors de son gala annuel où pas moins de 20 Maurice ont été décernés.

Le Maurice «Équipe de l’année» a été remis à l’Équipe masculine M16 de Hockey. Pour la première fois depuis 1987, Équipe Québec a remporté la médaille d’or en hockey masculin aux Jeux du Canada grâce à une victoire de 4 à 3 en prolongation acquise contre l’Ontario. L’ex-entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières – Midget AAA –, Frédéric Lavoie, a vécu ces grands moments à titre d’entraîneur adjoint. L’ancien défenseur étoile des Estacades, Tristan Luneau, ainsi que l’actuel gardien de but, Vincent Filion, faisaient également partie de la formation québécoise.

«Le Gala SPORTSQUÉBEC nous a permis de prendre une pause du contexte actuel afin de célébrer le sport amateur québécois. La pandémie nous aura rappelé à quel point la communauté sportive est tissée serrée et nous pouvons le constater par cette édition adaptée et fort réussie de l’événement. Merci à tous les artisans devant et derrière la caméra et toutes nos félicitations aux lauréats et finalistes qui se sont démarqués par leurs réalisations remarquables l’année dernière», a lancé Julie Gosselin, présidente de SPORTSQUÉBEC.

Pour une huitième année consécutive, le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury a remporté le Maurice de l’Athlète masculin niveau international. Le roi des bosses a été couronné pour une impressionnante saison 2019 durant laquelle il a dominé à nouveau le circuit de la Coupe du monde pour mettre la main sur un huitième globe de cristal consécutif aux bosses.

La paranageuse Aurélie Rivard a pour sa part reçu le Maurice de l’Athlète féminine niveau international, qu’elle obtient pour une deuxième fois après celui remporté en 2017. Aux derniers championnats du monde de paranatation, elle a été l’athlète canadienne la plus décorée avec une récolte de deux médailles d’or, une d’argent et deux de bronze. Elle s’est du même coup qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo.

Par ailleurs, le sport adapté a été récompensé par deux autres Maurice. Le gardien de but de parahockey, Dominic Larocque, a reçu celui de l’Athlète en sport collectif niveau international, tandis que Marc-Antoine Ducharme a reçu la récompense dans la catégorie Entraîneur-e-s en sport collectif pour son travail avec l’équipe nationale féminine de basketball en fauteuil roulant, invaincue en 2019.

La canoéiste Sophia Jensen a mérité le Maurice de l’Athlète féminine niveau canadien pour une deuxième année de suite grâce à une progression fulgurante. Pour une deuxième saison d’affilée, elle a été triple médaillée d’or lors des Championnats du monde juniors. Elle a également conservé ses titres nationaux au C1-200 m et au C1-500 m à l’occasion des Championnats canadiens des moins de 18 ans.

Le Gala SPORTSQUÉBEC était également l’occasion de remettre l’hommage Jacques-Beauchamp à Richard Legendre pour souligner sa contribution au développement et à la promotion du sport durant plus de 50 ans. Ses nombreuses réalisations, des courts de tennis jusqu’aux salles de classe de HEC Montréal, en passant par l’Assemblée nationale et par Tennis Canada ont été soulignées.

Le Prix Dollard-Morin, qui récompense l’action bénévole, a été décerné à Denis Servais, porte-parole et ambassadeur de Sport’Aide. Sa contribution exceptionnelle a aidé l’organisation à se tailler une place rapidement dans la communauté sportive dans un créneau essentiel.

D’autre part, la Fédération québécoise d’athlétisme a reçu un total de trois Maurice. En plus de celui pour la Fédération sportive de l’année, elle a été récompensée pour l’Événement canadien avec la tenue des Championnats canadiens d’athlétisme en plein air U20, seniors et paralympiques. Émerick Bayard-Fournier, qui a décroché un total de 13 titres québécois, a été choisi Athlète masculin niveau québécois.

Voici la liste complète des lauréats :