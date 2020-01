Gala Sport-Hommage: l’année des Patriotes

L’équipe de soccer masculine des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a raflé le prix d’Équipe de l’année lors du Gala Sport-Hommage Mauricie, samedi soir, et est repartie avec le prix Coup de cœur suite à l’implication sociale de toute l’équipe durant la saison.

Les Patriotes ont connu une excellente saison qui a culminé avec les grands honneurs du Championnat canadien universitaire en soccer masculin, une première dans l’histoire de l’UQTR. Par ailleurs, cinq joueurs ont été choisis au sein de l’équipe d’étoiles à l’issue du Championnat. Tout au long de l’année, la formation de l’entraîneur-chef Shany Black s’est aussi impliquée bénévolement auprès de l’organisme Point de rue.

Le gardien de but de la formation, Félix Clapin-Girard, a également reçu l’honneur d’Exploit de l’année pour sa performance hors du commun lors du Championnat, ne concédant aucun but à ses adversaires durant le tournoi. Il a réalisé 15 arrêts dans la grande finale et a mérité le titre de joueur par excellence du tournoi.

Sur le plan international, la boxeuse shawiniganaise Tammara Thibeault et l’athlète du Club de canoë-kayak de Trois-Rivières Laurent Lavigne ont remporté les prix d’Athlètes féminin et masculin par excellence de niveau international.

Au total, 19 trophées Desjardins ont été remis à des athlètes, bénévoles et organisations du milieu du sport de la Mauricie et de la Rive-Sud durant la soirée, en plus des mentions Coup de coeur et Exploit de l’année.

Le Gala Sport-Hommage a aussi été l’occasion d’introniser Steve Bégin (hockey), Alex Legrow (multisport), Dave Hill (athlétisme) et Yves Landry (judo) au Temple de la renommée sportive de la Mauricie, ainsi que de rendre hommage à Gerry Rochon et Christian Langevin, deux bénévoles grandement impliqués dans le milieu sportif de la région, tous deux décédés en 2019. (M.E.B.A.)

Gagnants