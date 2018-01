Gala Sport-hommage: Alex Bellemare et Laurence Vincent-Lapointe parmi les nombreux récompensés

Le 36e Gala Sport-hommage de la Mauricie avait lieu samedi soir dernier, en direct du Complexe sportif Alphonse-Desjardins. Au niveau international, Alex Bellemare (ski acrobatique) et Laurence Vincent-Lapointe (canoë-kayak) ont remporté la palme d’athlètes de l’année, tandis que Carrie-Ann Auger (basketball), Raphaël Gladu (baseball), Pavlos Antoniades (course à pied) et Anne-Sophie Lavoie-Parent (canoë-kayak) l’ont emporté sur la scène canadienne.

Alex Bellemare a remporté le titre d’athlète masculin de l’année au niveau international, lui qui était nominé face à deux cyclistes sur route, Hugo Houle et Émile Jean.

Chez les dames, Laurence Vincent-Lapointe était opposée à Mary-Sophie Harvey (natation) et à sa compatriote de canoë-kayak, Andréanne Langlois.

Au niveau canadien, Carrie-Ann Auger (basketball) et Raphaël Gladu (baseball) ont remporté les honneurs du côté du sport collectif, tandis que Pavlos Antoniades (course à pied) et Anne-Sophie Lavoie-Parent (canoë-kayak) ont été nommés athlètes par excellence au niveau individuel.

Sur la scène québécoise, Philippe Daudelin (patinage de vitesse) et Florence Brunelle (patinage de vitesse) ont remporté le titre du côté individuel. Pour ce qui est du sport collectif, Yohann Dessureault (baseball) et Juliette Leroux (hockey) sont les heureux élus.

Chez les seniors, le coureur latuquois Pierre Slusarek s’est vu remettre le titre devant Madeleine Beaupré (triathlon), Marcel Jobin (athlétisme), André Peterson (course à pied) et Lise Proulx (triathlon).

Le prix d’athlète par excellence ayant un handicap a été décerné à Sarah-Claude Cyr (soccer) de Trois-Rivières.

Officiels et entraîneurs

Mathieu Pelletier a remporté le titre d’entraîneur de l’année du côté du canoë-kayak, devant Pascal Dufresne (triathlon) et Faisal Docter (basketball).

Du côté «développement», c’est l’entraîneur de hockey des Estacades de Trois-Rivières, Frédéric Lavoie, qui a été élu. Il était opposé à France Bouffard (trampoline) et Steven Fontaine-Bernard (patinage de vitesse).

L’officiel de l’année est nul autre que le Trifluvien Luc Briand (judo). Il a devancé au scrutin Gabriel Piché (baseball) et Marie-Pier Houle (basketball).

Formations et évènements

L’équipe par excellence est K-4 U17 (femmes), du côté du canoë-kayak. Les Diablos de Trois-Rivières (basketball AAA) et les Patriotes de l’QUTR (volleyball) étaient en nomination également.

Au niveau «mineur», le prix revient aux Lions de l’école Chavigny, formation de cheerleading acrobatique.

Le titre «Équipe bénévole ou bénévole par excellence» a été remis à Jean-Yves Doucet, de Saint-Léonard-d’Aston, pour diverses implications tout au long de l’année.

La Coupe Canada de canoë-kayak de Shawinigan s’est vu décerner le titre d’«Évènement par excellence de niveau interprovincial, canadien ou supérieur, devant les Sélections nationales de patinage de vitesse Junior 2 présentées par les Élans de Trois-Rivières.

Au niveau régional, interrégional ou québécois, c’est le Championnat provincial scolaire de Cheerleading qui s’est démarqué devant la Coupe du Québec Tampoline Intercité, le Tournoi de baseball moustique le Monstre Vert de l’ouest et le Festival de basketball 3 contre 3.

Coups de chapeau

En plus des 20 remises de prix, des «Coup de chapeau» de niveaux professionnels ont été remis à Patrick Charlebois pour son exploit de 7 marathons en 7 jours, à Éric Furlatt, 1000e match arbitré dans la Ligue nationale de hockey (LNH), à Louis-Philippe Bourassa, repêché par le Rouge et Noire d’Ottawa de la Ligue canadienne de football (LCF) et à Raphaël Gladu, repêché par les Mets de New York, formation de la Ligue de baseball majeur.

Il s’agissait d’une année record pour le Gala qui a reçu un grand total de 122 candidatures, surpassant la marque de 121 réalisée en 2005.

Hommages commémoratifs

– 70e Takefman de basketball

– 45e Tournoi du Monstre Vert de Trois-Rivières Ouest

– 40e Tournoi atome de Louiseville

– 35e Polycourons La Découverte

– 30e Tournoi novice-midget de Bécancour

– 25e anniversaire des Estacades de Trois-Rivières, hockey Midget AAA

– 20e Tournoi novice de Saint-Louis-de-France

– 20e Festival de basketball 3 contre 3 de Shawinigan

– 20e anniversaire de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS)