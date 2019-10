Gala Radisson: place aux mises en candidature

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) lance la période de mises en candidature pour la 35e édition du Gala Radisson, qui aura lieu le 21 février 2020.

Il est possible, pour les entreprises, de soumettre leur candidature dans 11 catégories : Entreprise de services à l’entreprise, Nouvelle entreprise, Entreprise de services à la personne, Entreprise culturelle, Entreprise commerciale et restauration moins de 30 employés, Innovation et technologies, Reprenariat et relève d’entreprise, Nouvelles pratiques d’affaires, Industrie touristique – volet attraits et événements, Jeune personnalité d’affaires féminine ou masculine et Employeur de choix.

« Le moment où on lance officiellement les mises en candidature est toujours très attendu. Les organisations sont fières d’honorer celles et ceux qui sont au cœur de notre vitalité socioéconomique», souligne la présidente de la CCI3R, Johanne Hinse.

Cinq Prix Hommage seront aussi décernés durant le gala, soit Investissement, Coup de cœur – Fierté régionale, Bâtisseur centre-ville, Personnalité féminine et Personnalité masculine.

La date limite pour déposer une candidature est le vendredi 8 novembre à 16h. Toute la procédure se trouve sur le site www.cci3r.com.

Les conditions d’admissibilité sont dans le Document de référence ainsi que les critères de sélection dans les Cahiers de mise en candidature propres à chacune des catégories.

Les entreprises doivent déposer leur dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : catherine.lajoie@cci3r.com.

La CCI3R invite également la communauté à soumettre des candidatures pour une personnalité qui s’est distinguée par ses compétences entrepreneuriales et/ou intrapreneuriales, par ses réalisations, son dynamisme et son engagement social en utilisant le cahier de mise en candidature disponible sur le site.

Les finalistes seront dévoilés lors de la conférence de presse qui se tiendra le 21 janvier prochain.