Gala Radisson: Menthes Rito récolte deux prix

Pour sa 35e édition, le Gala Radisson de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) a fait salle comble. Le jury a honoré Geneviève Hardy, vice-présidente opérations chez Tri-Dim Hardy, et Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières, en leur décernant les titres de Personnalités féminine et masculine de l’année.

La CCI3R a ainsi voulu faire reconnaître l’audace, la détermination et la vision innovante des affaires de Geneviève Hardy, de même que les grandes compétences entrepreneuriales, les qualités de visionnaire et le fort leadership de Gaétan Boivin.

L’entreprise Menthes Rito s’est signalée deux fois plutôt qu’une en montant sur la scène à deux reprises pour recevoir les Radisson Investissement et Coup de cœur – Fierté régionale.

Dans la dernière année, l’entreprise s’est relocalisée pour reprendre la production à la suite de l’incendie qui a terrassé le bâtiment qui abritait l’usine. L’ampleur du projet, rassembleur et mobilisateur pour la communauté, a permis une hausse de la productivité et a contribué au maintien et la création d’emplois. L’entreprise a mis la main sur le prix Coup de cœur – Fierté régionale pour sa gestion, son souci du développement régional et l’intégration de l’innovation dans les opérations.

«Quelle fierté pour la Chambre de célébrer la réussite des gens de chez nous devant une salle de plus de 625 invités, signe d’un grand dynamisme de la communauté d’affaires. C’est l’occasion de découvrir et de reconnaître les organisations qui se distinguent et nourrissent la vitalité économique trifluvienne», a partagé la présidente du conseil d’administration de la CCI3R, Johanne Hinse

Lauréats du 35e Gala Radisson